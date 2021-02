Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio: Thomas non molla!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 23 febbraio, di Beautiful dopo la festa del ringraziamento che sembra essere stata molto tranquilla per tutti, Liam decide che è arrivato il momento di affrontare Thomas. Per questo raggiunge il giovane stilista della Forrester negli uffici della casa di moda e lo rimprovera aspramente per aver fatto credere a Hope di essere morto. Poi dice al suo rivale che, per quanto cerchi di fare breccia nel cuore della Logan, non avrà mai modo di conquistarla perché Hope ha scelto lui per crearsi una famiglia. Anche Steffy decide di dire alla moglie dello Spencer una volta e per tutte quello che pensa di lei. Nonostante pensi che suo fratello sia davvero ossessionata da lei, non giustifica il comportamento della Logan che ha usato il fascino che riesce ad esercitare su Thomas per ottenere ciò che voleva, ossia la custodia congiunta di Douglas.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn è molto felice per il fatto che la sua amica Shauna sembra sul punto di intrecciare una relazione con Ridge. Non è mai andata troppo d’accordo con Brooke e sicuramente non apprezza la Logan, quindi l’idea che la sua amica possa essere la nuova compagna del figliastro, è davvero una gioia. La Fulton vorrebbe andare con i piedi di piombo perché teme di poter restare scottata, ma non riesce a non confessare che accanto a quest’uomo si sente davvero bene e che spera che anche lui possa prendere parte alla cena del Ringraziamento organizzata a casa di Eric, così da poter trascorrere del tempo con lui. Non sa, però, che l’uomo in quel momento è a casa di sua figlia Steffy alla quale propone di trascorrere insieme la festa del Ringraziamento: la ragazza accetta molto volentieri e propone anche al fratello di prendere parte. Thomas ha incassato con una certa tranquillità i rimproveri di suo padre per aver condiviso la custodia di Douglas con Hope e quando resta da solo con Steffy le dice nuovamente che spera di poter iniziare una vita insieme a Hope, così come lei potrà a quel punto fare con Liam. Steffy, però, gli dice brutalmente che la Logan non è interessata a lui ma voleva solo avere il bambino e, ora che è legalmente sua madre, non concederà a lui più spazio di tanto.

Hope e Liam insieme ma Thomas…

In effetti in quel momento Hope è al cottage insieme a Liam e ai bambini: i quattro formano davvero una bella famiglia e lo stesso Douglas è felice di poter essere il fratello maggiore di Beth. Lo Spencer, però, quando apprende che il giorno dopo trascorreranno la giornata insieme a Thomas, si risente moltissimo perché non si fida dello stilista e non vuole che la moglie trascorra del tempo con lui. La Logan, però, è molto serena e gli spiega che ora che hanno tutto quello che occorre per essere felici, non vuole avere la mente chiusa ma solo trovare un modo per individuare una strada che renda tutti felici. Ridge ritorna a casa e trova Shauna che lo aspetta in salotto. Il Forrester è felice di vederla ma viene accolto da una notizia che non si aspettava: Quinn ha visto Shauna e Ridge che si baciavano. La Fulton lo rassicura dicendogli che la moglie di Eric ha promesso di non dirlo a nessuno, anche se ammette di non riuscire a pensare ad altro rispetto ai baci che si sono scambiati. Ridge è ovviamente lusingato di queste parole ma non può mentire alla donna alla quale si sente sinceramente e affettuosamente legato: lui non riesce ad aprirsi completamente con lei perché spera ancora di poter aggiustare le cose con sua moglie, se accetterà di dare una possibilità a Thomas.



