Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 22 al 27 febbraio: Ridge salverà il suo amore!

Beautiful, anticipazioni puntate dal 22 al 27 febbraio

Nelle puntate dal 22 al 27 febbraio di Beautiful, Ridge confessa a Shauna che vuole provare a salvare il suo matrimonio e per questo motivo va da sua moglie nel tentativo di trovare una conciliazione. Chiede perà a Brooke di riuscire a trovare la forza di perdonare Thomas ma la donna non è disponibile a questo passo quindi, con grande sofferenza, decidono di firmare i documenti per il divorzio. Brooke si trova vicino Eric che fa di tutto per consolarla, mentre Ridge si rifugia nelle braccia di Shauna, che confessa a Quinn di sperare che la Logan possa farsi da parte per lasciarle modo di poter coltivare la sua relazione con l’ex marito. Intanto non si placa l’ossessione di Thomas nei confronti di Hope che arriva a proporre alla ragazza di tornare a lavorare insieme alla Hope For The Future. La Logan Junior è indecisa ma alla fine pensa di poter accettare, visto che così potrebbe tenere più sotto controllo lo stilista. Liam, però, non è affatto felice di questa decisione e invita la compagna a tenere a distanza quest’uomo disturbato.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge dice ad Eric che non pensa che il matrimonio con Brooke potrà essere salvato perché i due ormai vogliono cose diverse. Il padre prova a convincerlo che il rapporto con la Logan è sempre stato un caposaldo della loro famiglia e gli racconta del suo rapporto con la madre Stephanie ma alla fine non se la sente di condannarlo se pensa di poter trovare la felicità accanto ad un’altra donna. Anche Shauna si confessa con Quinn e dice all’amica di essere molto innamorata di Ridge e di sperare che, vivendo sotto lo stesso tetto, loro due abbiano sempre più tempo da trascorrere insieme così da avvicinarsi sempre di più. Quinn ha già più volte provato a metterla in guardia sul fatto che il Forrester non smetterà mai di amare Brooke ma allo stesso tempo le confessa di fare il tifo per lei. Per questo motivo invita Shauna e Flo a trascorrere il giorno della Festa del Ringraziamento insieme a casa di Eric, promettendole che farà in modo da farla sedere accanto a Ridge, così avranno più tempo per parlare.

Un invito speciale per Ridge e Thomas ma…

La sera prima del Ringraziamento, intanto, Steffy ha invitato Ridge e Thomas a casa sua per iniziare i festeggiamenti in famiglia. Al quadro familiare, però, manca Douglas che invece sta trascorrendo la serata con Hope e Beth. Ridge non nasconde il suo nervosismo nei confronti del figlio che si è fatto raggirare dalle Logan e ha ceduto la custodia del figlio, oltre ad aver fatto finta di essere stato ucciso da Hope. Il ragazzo prova a spiegare che la decisione è stata presa per riuscire a convincerla che anche le persone più sincere possono avere dei momenti difficili nei quali devono ricorrere a delle bugie, tuttavia è molto dispiaciuto di aver fatto preoccupare l’intera famiglia. Anche Steffy si scaglia contro suo fratello e gli ricorda che rinunciare alla custodia totale di suo figlio è stata una mossa stupida e dettata unicamente dal desiderio di poter conquistare Hope. La Logan intanto è con Liam e i bambini e, quando Douglas le chiede se il giorno del Ringraziamento lo trascorreranno comunque insieme, la ragazza promette di sì. Questa risposta desta un po’ di preoccupazione nello Spencer che le chiede un confronto perché vuole sapere se davvero ha intenzione di trascorrere la giornata successiva con Douglas, visto che questa scelta vorrebbe automaticamente dire che staranno anche con Thomas. Liam è chiaramente infastidito e cerca di spiegare alla moglie di non voler interferenze dello stilista nella loro vita familiare.





