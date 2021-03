Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 25 marzo: Liam geloso di Colin?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 25 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 25 marzo, di Beautiful, Steffy conosce un nuovo fornitore della Forrester, il bel Colin, che mostra subito un certo interesse nei confronti della giovane presidente dell’azienda. La ragazza, anche se molto lusingata, decide comunque di non accettare le sue avances. Steffy è infatti concentrata sullo scoprire se suo fratello sta davvero meglio oppure è ancora ossessionato da Hope e per questo si confronta nuovamente con Zoe, rassicurandola sul fatto che non verrà licenziata. Thomas vede le due parlare e va in apprensione ma con sua sorella fa finta di niente, garantendole che le sue intenzioni verso la modella sono davvero molto serie. Liam, ancora scosso per le minacce di morte fatte da Thomas, racconta l’accaduto a Hope, cercando di metterla in guardia. La Logan vuole vederci chiaro e per questo decide di affrontare il suo stilista ma resterà davvero stupito dalle giustificazioni dell’uomo.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Zoe è sicura che Thomas abbia un sincero interesse nei suoi confronti e per questo si sente di rassicurare Steffy e Liam, anche se in questo modo mette a rischio il suo posto di lavoro appena ritrovato. Mentre Steffy vuole disperatamente credere alle parole della modella, lo Spencer è ancora molto in dubbio e per questo scappa via per raggiungere gli uffici della Forrester e parlare con lo stilista. Liam prova a dirgli che ha capito perfettamente che la sua relazione con Zoe è solo una messinscena per poter stare vicino a Hope senza destare le sue preoccupazioni. Thomas, però, ben lontano dal farsi intimidire dalle parole del rivale, va subito all’attacco a sua volta e accusa Liam di essere intimidito dalla sua presenza e di usare sia Steffy che Hope per accrescere il suo piccolo ego. Accusa lo Spencer di non amare davvero la Logan visto che, nonostante tutto, ancora non l’ha risposata. Poi lo minaccia molto apertamente dicendo che arriverà il giorno in cui sarà proprio in qualità di nuovo compagno di Hope a portare donne e bambini sulla tomba di Liam per dire loro che uomo ipocrita sia stato. Lo Spencer farà bene ad abituarsi all’idea che lui e Hope sono i genitori di Douglas e quindi sarà sempre parte della vita della donna: Liam, invece, è solo una meteora, una nota in fondo alla pagina che Thomas farà di tutto per cancellare.

Steffy è nell’ufficio accanto ed è totalmente ignara della discussione fra il suo ex marito e suo fratello. Le sue preoccupazione sono più che altro concentrate sul fatto che le modifiche che Sally ha apportato ai suoi disegni non sono in linea con quanto le ha chiesto. La ragazza riprende la Spectra in modo abbastanza duro, visto che non ha alcuna intenzione di perdere la sfida con suo fratello. La discussione fra le due viene però interrotta dall’arrivo di Hope che vuole parlare con Steffy. La Logan è venuta a chiedere alla rivale cosa ne pensi della relazione del fratello con la Buckingham, visto che lei inizia a credere che sia vera. Anche la Forrester si è convinta che suo fratello non costituisca più un pericolo nei confronti di Hope e la rassicura sul fatto che Thomas non proverà più a manipolarla, visto che ha finalmente spostato tutte le sue attenzioni su un’altra donna. Dello stesso parere, però, non è Bill Spencer che qualche ora prima aveva fatto visita proprio a Hope e Beth per mettere in guardia la sua futura nuora sulla pericolosità del giovane stilista della Forrester. Secondo l’editore, infatti, il figlio di Ridge sta solo tentando di trovare un’altra strada alternativa per riuscire a manipolarla e convincerla a stare con lui: le chiede quindi di avvisarlo se dovesse vedere anche un minimo segnale strano.

