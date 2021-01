Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 gennaio: Liam si dimette!

Beautiful, anticipazioni puntata 26 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 26 gennaio, Liam accetta la proposta di lavoro di suo padre Bill e così dà le dimissioni dalla Forrester. Tuttavia ha molti dubbi sulla scelta fatta e ne vorrebbe parlare con Hope ma la compagna è troppo presa dalla vicenda di Douglas per prestare attenzione a quello che lo Spencer le dice. Anche contro il parere della madre, che non vorrebbe che sua figlia restasse più da sola con Thomas soprattutto dopo che il ragazzo ha palesato la sua intenzione di fare l’amore con lei, Hope decide di accettare comunque un invito da parte del giovane stilista che le propone una serata insieme a lui e Douglas. Anche Zoe prova a dissuadere il ragazzo dalla sua ossessione nei confronti della Logan, convinta che Thomas debba andare avanti con la sua vita e concentrarsi sulla sua carriera e sul futuro. Proprio per convincerlo a prenderla in considerazione non solo come amica confidente, la Buckingham bacia appassionatamente Thomas.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti in Beautiful. Hope si trova in una situazione molto difficile perché Thomas si fa sempre più insistente nel chiederle di trascorrere la notte insieme. La Logan, allora, si sente costretta a mettere in chiaro che vuole frequentarlo per crescere insieme Douglas ma che il suo interesse nei suoi confronti si limita a questo perché il suo futuro è insieme a Liam e a Beth. Questo ovviamente fa cambiare atteggiamento allo stilista che le dice chiaramente che l’unico modo per avere la custodia congiunta del bambino è quello di stare con lui, perché crede ancora che la loro storia possa funzionare. Poi le dice di riprendere i documenti dell’adozione e di non riportarli fino a quando non avrà deciso di cedere alle sue richieste. Nelle stanze di sotto, anche Shauna sta cercando di approfittare del momento di debolezza di Ridge, sapendo che l’uomo in questo momento è più vulnerabile perché il risentimento nei confronti di Brooke è sempre più grande. Per questo motivo, dopo aver instillato nel Forrester il dubbio che la moglie voglia ingannarlo in combutta con Hope, lo bacia appassionatamente. Ridge è sempre più confuso perché trova nella Fulton quella complicità e quell’alchimia che non riesce più ad avere con la Logan.

Liam e Hope allo scontro?

Il giorno dopo Hope si trova a dover rispondere alle domande di Liam circa la sera prima. Lo Spencer, dopo aver raccontato alla compagna che la sera prima ha portato Beth a casa di Kelly e Steffy per far trascorrere alle due sorelline del tempo insieme, le chiede se la sua serata con Douglas e Thomas è stata altrettanto bella. La ragazza, però, specifica che è andata a casa di Eric solo per trascorrere del tempo con il bambino. Poi cerca di ribattere alle rimostranze del ragazzo che teme che lei si stia facendo prendere un po’ troppo la mano con la questione dell’adozione di Douglas, invitandola a riportare i piedi per terra: potranno sempre vedere Douglas e trascorrere del tempo con lui ma è giusto che il bambino venga cresciuto da un’altra famiglia. Hope lo prega di avere fiducia in lei, poi lo lascia in compagnia di Bill visto che riceve una chiamata da parte di Brooke. La Logan senior resta stupita quando la figlia le racconta del ricatto di Thomas per darle la custodia di Douglas. Al cottage, Liam spiega a Bill che non si sente pronto ad adottare il figlio della defunta Caroline per quanto sia anche lui convinto che Thomas non sia un padre adatto. Bill è d’accordo con lui e reputa che il figlio dovrebbe stare il più lontano possibile da Thomas e dalla famiglia Forrester. Per questo propone al ragazzo di accettare un lavoro nell’azienda di famiglia, così da iniziare a mettere le distanze da un ambiente per lui malsano.



