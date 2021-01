Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 25 al 31 gennaio: Hope uccide Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntate dal 25 al 31 gennaio

Nelle puntate della prossima settimana di Beautiful, Liam racconta a suo padre Bill delle difficoltà che sta avendo con Hope e del fatto che non si sente pronto ad adottare Douglas. Bill è d’accordo con lui e pensa che dovrebbe allontanarsi per un po’ dalla Forrester e per questo lo invita a ritornare a lavorare alla Spencer insieme a suo fratello. Steffy decide di parlare di nuovo con Thomas per convincere il fratello a non dare la custodia di Douglas ad Hope, convinta che la ragazza sia troppo ossessionata dal bambino. Suo fratello, però, è intenzionato ad avere la Logan tutta per sé e per questo motivo prima organizza una serata in compagnia di Hope e di suo figlio, poi decide di firmare i documenti dell’affido congiunto per convincerla a tornare con lui. Subito dopo la firma, però, fra i due scoppia un litigio e Thomas cade in modo accidentale nelle lavatrici industriali nelle quali per errore c’è un acido molto pericoloso. Il ragazzo potrebbe essere morto e Ridge inizia a sospettare che si tratti di un piano architettato da sua moglie e dalla sua figliastra per punire Thomas per quello che ha fatto con Beth. A dare sostegno morale a Ridge al suo fianco c’è solo Shauna, sempre più decisa a conquistare il suo cuore.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge è convinto che Hope e Brooke tramino qualcosa e per questo motivo chiama la moglie per avere informazioni ma ovviamente lei nega tutto e chiude la telefonata. Intanto Hope sta vivendo una situazione molto difficile con Thomas che tenta in tutti i modi di sedurla ma la ragazza non vuole respingerlo apertamente. Il Forrester, per spaventarla e spingerla ad accettare il suo ricatto, le dice che sta pensando di trasferirsi alla Forrester International a Parigi, portando con sé il bambino. Quando vede gli occhi spaventati della Logan le chiede se sentirà la sua mancanza. Quando Thomas si spinge oltre e tenta di baciarle il collo, Hope lo ferma e tenta di riportare il discorso su Douglas, ma il Forrester ammette che vorrebbe che loro due tornassero insieme per crescere al meglio il bambino. Hope ribadisce che vuole crescere insieme a lui Douglas ma che sta pianificando la sua vita con Beth e Liam ma il Forrester le spiega che vuole da lei una relazione, vuole essere l’uomo che dorme con lei ogni notte. Intanto Brooke racconta a Donna che Ridge è sembrato molto sospettoso al telefono e teme che Hope si stia davvero cacciando in un brutto guaio.

Steffy e Liam fanno sognare i fan

A casa di Steffy Liam le dice che lei ci sarà sempre nella vita di Beth. Mentre chiacchierano, lo Spencer si rende conto che la sua ex compagna ha installato sul suo smartphone un’app di incontri. Steffy, non senza imbarazzo, gli spiega che non può rinunciare alla sua vita del tutto e per questo ha pensato che uno strumento del genere potrebbe aiutarla. Liam sembra molto stupito per questa confessione. Steffy a questo punto lo provoca e gli chiede se è infastidito dall’idea che lei possa frequentare un’altra persona e Liam confessa che è molto a disagio per questo perché teme che un uomo nuovo nella vita della ragazza possa voler dire per Kelly un ulteriore motivo di disagio dopo la separazione dei genitori. Steffy lo rassicura dicendo che sta correndo troppo ma lo Spencer risponde che lei è fantastica e che sicuramente non avrà difficoltà a far innamorare chiunque. Poi i due scherzano sul fatto che lo stesso Liam potrebbe scrivere la presentazione per il profilo di Steffy nell’app di incontri anche se, sospetta lo Spencer, la cosa potrebbe spaventare qualche pretendente. La Forrester ribadisce che non potrebbe mai prendere in considerazione un uomo che non capisce l’iportanza che Liam avrà per sempre nella sua vita.



