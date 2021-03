Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 marzo: Thomas si consola con Douglas ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 5 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 5 marzo, di Beautiful, Steffy propone a Liam di andare a trovare Vinny, l’amico che ha ospitato Thomas durante la sua latitanza: è convinta, infatti, che solo il ragazzo possa sapere cosa passa davvero nella mente dello stilista. Lo stupore dei due è grande quando a casa del ragazzo trovano invece Zoe, che racconta di essere stata invitata da Thomas a restare a vivere lì. Lo Spencer non perde tempo e incalza la ragazza con numerose domande per capire se effettivamente i suoi dubbi sono concreti e la Buckingham non può che confermare: Thomas nutre ancora la speranza di poter tornare con Hope ed è chiaramente ossessionato dalla Logan. Intanto Hope è intenta a cercare dei nuovi stilisti che possano soppiantare il Forrester nella collezione Hope For The Future ma non è facile trovare qualcuno alla sua altezza e inizia a temere di poter perdere la sfida contro Steffy.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke racconta a Hope tutta la sua disperazione per la fine del suo matrimonio, soprattutto perché non pensava potesse mai accadere una cosa del genere. Inoltre è molto preoccupata per la figlia perché teme che Thomas, dopo essere riuscito a rovinare il matrimonio di suo padre, si concentrerà in tutti i modi per riconquistare lei, manipolandola e tentando di fare lo stesso con Douglas pur di raggiungere il suo scopo. Hope, però, prova a tranquillizzarla dicendole che in realtà non potrà mai accade una cosa del genere perché ora sa benissimo che tipo di persona sia Thomas e proprio per questo motivo ha deciso di non accettare la proposta di lavorare insieme. Anche Liam è molto preoccupato per l’influenza che Thomas potrebbe avere su Hope perché non si fida del suo cambiamento tanto sbandierato. Per questo motivo chiede a Steffy di aiutarla a smascherarlo ma la ragazza inizialmente non è convinta di questo piano perché non vuole tradire suo fratello. Poi, persuasa da Liam che è preoccupato anche per lei e per Douglas, decide di aiutarlo ma solo perché spera di poter trovare una risposta definitiva ai loro dubbi e crede di poter dimostrare che il fratello sia davvero cambiato.

Thomas si consola con Douglas ma…

Thomas ha accolto abbastanza male il rifiuto di Hope di lavorare insieme ma non per questo si dà per vinto, visto che è sicuro di essere ormai ad un passo dal conquistare definitivamente la Logan. Rimasto da solo nel salone di casa di Eric, inizia a sognare ad occhi aperti e immagina un futuro lontano. Nel suo sogno Douglas è ormai maggiorenne ed è un ragazzo felice, visto che è stato cresciuto circondato dall’amore di suo padre e di sua madre Hope, che alla fine ha lasciato Liam per stare con lui. Inoltre Thomas si immagina come uno stilista di successo, diventato un punto di riferimento per tutto il mondo dell’alta moda. Il loro matrimonio va a gonfie vele e lo stilista è anche riuscito a liberarsi definitivamente di Brooke che è morta prematuramente. Mentre immagina di avvinghiarsi a sua moglie Hope per un momento di passione, il sogno svanisce perché in realtà davanti a lui c’è il piccolo Douglas che gli chiede di giocare. Quando il bambino domanda al padre se Hope abbia deciso di lavorare con lui, Thomas deve dargli una brutta notizia ma cerca di risollevargli il morale ricordandogli che se un desiderio non si riesce a realizzare al primo colpo, non si deve smettere di insistere ma solo trovare la strada migliore per raggiungere il proprio obiettivo. Ovviamente Douglas nella sua ingenuità non capisce a cosa si stia riferendo ma Thomas inizia già a progettare la sua prossima mossa.



