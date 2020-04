Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 13 al 18 aprile: Flo è una Logan!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 13 AL 18 APRILE

Beautiful è ad un punto cruciale in cui Bill tornerà protagonisti e non solo per via del suo ritrovato feeling con Katie, soprattutto grazie a Donna prima e il piccolo Will poi, ma anche perché presto dovrà fare i conti con una rivelazione importante: Flo è sua figlia. L’arrivo di Shauna a Los Angeles ha portato a galla la verità e mentre Flo attende con ansia si sapere se c’è riscontro tra il suo DNA e quello del padre nel database che Wyatt le ha consigliato, i senior della soap parlano di questa possibilità. Bill è sconvolto e continua a chiedere spiegazioni a Shauna che, però, non potrà dirlo con certezza fino a che non arriverà l’sms che tutti stavano aspettando rivelando, però, che non è lui il padre di Flo. A quanto pare il vero padre è Storm Logan, fratello di Brooke, e adesso toccherà proprio a Hope e Wyatt presentarla in famiglia a Brooke e alle sorelle come loro nipote. Questo non farà altro che mettere ancora di più in crisi Flo che ha distrutto la vita della cugina fingendosi la madre di Phoebe e dando a Steffy il suo affido.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Anche in queste ultime puntate andate in onda fino a sabato pomeriggio, Beautiful ha regalato ai fan proprio queste ultime ore di tensione e, in particolare, l’incontro tra Hope e Flo. La prima continua a sentire questo forte legame con la bella biondina tanto da essere pronta a chiamarla per parlare un po’ con lei forse convinta che tutto dipenda proprio dal fatto che hanno affrontato una gravidanza in questi ultimi mesi anche se l’esito per loro è stato diverso. Flo riuscirà a resistere e non dire la verità a Hope su Beth oppure no? Sullo sfondo rimane ancora la questione Wyatt e Flo che continuano a sentirsi sempre più vicini anche a discapito di Sally. Cosa succederà ancora?



© RIPRODUZIONE RISERVATA