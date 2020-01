Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 20 al 25 gennaio: Liam, Hope e… Beth!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 20 AL 25 GENNAIO

Negli appuntamenti pomeridiani di Beautiful in onda da oggi fino al prossimo 25 gennaio, vedremo il dottor Reese impegnato a fermare un criminale che è riuscito ad avvicinarsi a sua figlia Zoe. Il ginecologo gli consegna un acconto di 50.000 dollari, avuto da Taylor per l’adozione della piccola Phoebe, ma questi soldi sembrano non essere sufficienti a garantirgli l’incolumità. Le speranze di Florence di poter iniziare una storia d’amore con il medico crolleranno miseramente quando l’uomo lascerà Los Angeles. Carter si mostrerà perplesso del fatto che non sia stato emesso alcun certificato di nascita della bimba. Flo scoprirà che la bimba è stata ceduta per 250.000 dollari e che a fare le pratiche è stato in realtà un falso avvocato. La donna sa che se la verità venisse a galla, per lei e per il medico potrebbero aprirsi le porte del carcere. Hope apparirà sempre più inconsolabile e Liam le consiglierà di mettere via le foto dell’ecografia fatta quando ancora felice attendeva la nascita della piccola Beth. Lo Spencer le parlerà anche del gesto di Steffy e dell’adozione della piccola Phoebe. Hope decide così di recarsi dalla figlia di Taylor a conoscere la bambina. Sicuramente gli avvenimenti che si susseguiranno nell’arco della prossima settimana non mancheranno di far trattenere il fiato a tutti i fans della coinvolgente soap americana così amata.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri di Beautiful abbiamo assistito alle confessioni che il dottor Reese fa alla sua amica Florence. Nel ringraziarla per avergli permesso di portare a termine il suo piano il ginecologo confessa alla sua giovane amica di non sentirsi affatto fiero per quello scambio di culle messo in atto. Per racimolare i soldi necessari a mettere al sicuro la sua vita e quella di sua figlia Zoe infatti, il medico ha condannato Hope ad affrontare un dolore che sembra proprio non riuscire a superare in alcun modo. Ma la Fulton non lo giudica, anzi. L’infatuazione che ha per il Buckingham la spinge a consolarlo e a condividere con l’uomo il terribile segreto. Intanto Liam ha modo di conoscere la piccola Phoebe. Giunto a casa di Steffy ha infatti modo di vedere e stringere tra le braccia quel tenero fagottino. Per lui, che ancora sta elaborando lo stesso lutto di Hope per la perdita della loro Beth, poter stringere quel corpicino tra le braccia è una vera fonte di gioia. Steffy gli chiede di farle da padre, con lo stesso amore e la stessa dedizione che l’uomo ha sempre garantito a Kelly. Un tenero monologo tra Liam e la neonata ci porterà ad assistere alla sua promessa. Sarà per lei un buon padre e l’amerà sempre, perché è diventata la sorella della sua Kelly e quindi parte della famiglia. Il giovane Spencer si meraviglia della straordinaria somiglianza che c’è tra le due bambine, ma sicuramente non può immaginare che la neonata che sta stringendo tra le braccia è in realtà proprio la sua Beth. Lo scambio di culle messo in atto dal dottor Reese ha infatti fatto in modo che proprio la sorellastra della piccola Kelly diventasse davvero sua sorella. Steffy è raggiante per essere riuscita a dare una sorellina a Kelly e per l’appoggio di Liam, il ginecologo ha ottenuto il denaro che gli ha permesso di mettere in salvo la vita di sua figlia Zoe e Flo condivide con l’uomo il suo gesto, sperando che il futuro possa vederli vivere la loro storia d’amore. Ma non andrà proprio così. Nelle prossime puntate infatti vedremo che il dottor Reese non esiterà a lasciare Los Angeles, e quindi la giovane Flo, a gestire da sola quel terribile segreto.

