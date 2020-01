Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 27 al 31 gennaio: Hope conosce Phoebe e…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 27 AL 31 GENNAIO

La nuova settimana che si apre oggi, lunedì 27 gennaio, di Beautiful promette di essere davvero ricca di avvenimenti e colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Hope si recherà a Malibu, a casa di Steffy, ed avrà occasione di conoscere la bambina. Ovviamente è ben lontana dall’immaginare che quella neonata che stringe tra le braccia sia in realtà proprio sua figlia Beth, che il dottor Reese le ha fatto invece credere nata morta per architettare lo scambio di culle. Il dottor Reese intanto, dopo aver saldato Florence ed i suoi aguzzini che lo minacciavano, decide di lasciare la città. Quando Taylor viene a sapere della decisione del medico si mostra molto dispiaciuta. Della scelta di lasciare Los Angeles e trasferirsi a Londra il medico informa anche sua figlia Zoe, alla quale assicura che la sua non è affatto una fuga. Ma sarà davvero così? Hope, nel tenere in braccio la piccola, percepisce una strana energia. Il terribile segreto fino ad adesso condiviso solo dal dottor Reese e da Flo sta invece per venire alla luce? Per saperlo dovremmo attendere un nuovo appuntamento con la soap americana trasmessa ogni giorno su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri, domenica 26 gennaio 2020, di Beautiful abbiamo assistito alla discussione tra Brooke, Ridge e Hope. Se lo stilista di casa Forrester si sente dispiaciuto per il fatto che Steffy abbia scelto proprio questo momento di lutto per la ragazza, per portare a termine i suoi progetti di adozione, Brooke ritiene che la figlia abbia sbagliato a lasciare che Liam raggiungesse da solo Steffy ed esorta Hope a raggiungerlo. Il giovane Spencer, che ancora sta elaborando insieme a Hope il lutto per la perdita della loro piccola Beth, a casa di Steffy ha modo di prendere in braccio Phoebe. Il feeling che si instaura con la neonata è davvero impressionante e Liam, dopo aver confessato a Steffy le sensazioni contrastanti che gli provoca quel corpicino, le chiede il permesso per poter fare da padre a Phoebe esattamente come lo è per Kelly. Il suo desiderio è infatti quello di poter essere la figura paterna di riferimento per entrambe le bambine, che adesso sono a tutti gli effetti sorelle. La Forrester sarà ben felice di questa scelta e non esiterà ad accettare. La proposta di Liam arriva dopo una lunga riflessione del giovane, che temeva in realtà con quel gesto di ferire ancor di più la moglie Hope, ancora in profonda depressione per quel lutto così tremendo ed improvviso. Solo le parole di lei, che ha dichiarato di non volergli togliere in alcun modo la possibilità di essere padre, lo hanno convinto a proporsi come padre anche per la piccola Phoebe. Steffy, da parte sua, aveva sempre sperato in quella decisione, tant’è che aveva voluto Liam al suo fianco in occasione anche del primo incontro con Flo e Phoebe. Quell’adozione così precipitosa ha però messo in allarme Ridge, che comincia a temere che la figlia possa essere stata vittima di una truffa, ma ha anche lasciato in Flo un grandissimo senso di colpa per quello che ha fatto. Prestandosi al piano elaborato dal dottor Reese ha infatti avuto la sua fetta di torta, ed ha permesso al ginecologo di mettere al sicuro sua figlia dagli aguzzini che lo minacciavano, ma a quale prezzo?

