Beautiful, anticipazioni settimanali: dal 9 al 13 luglio 2024/ Sheila ha tradito Bill con Deacon?

Non c’è ora di pranzo che si rispetti se non in compagnia di una nuova e appassionante puntata di Beautiful. Le anticipazioni settimanali raccontano di nuovi scenari per nulla banali e, come sempre, l’appuntamento è alle 13.45 su Canale 5.

La puntata di Beautiful andata in onda oggi 9 luglio 2024 è stata ancora caratterizzata dagli affari: Steffy non ha intenzione di mollare la prese ed ha chiesto nuovamente ad Hope di poter includere anche suo fratello nel progetto al fine di evitare ripercussioni serie sull’intera linea, compresa la chiusura definitiva. Nel frattempo, Bill non ne vuole sapere di lasciar andare Sheila; inutili anche le opere di convincimento di suo figlio Liam. La donna, all’insaputa del consorte, si è però recata nuovamente a casa di Deacon.

Anticipazioni settimanali Beautiful: la passione divampa tra Sheila e Deacon

Arriviamo così alla puntata di domani (10 luglio 204) che – stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful – riprende proprio dall’arrivo di Sheila a casa di Deacon. La donna confessa di essere insofferente rispetto al rapporto con Bill e chiaramente quest’ultimo non sospetta minimamente che il loro rapporto sia in discussioni. Scatta un romantico e passionale bacio tra i due e, caso vuole, Bill nel frattempo confesserà al figlio che l’unica cosa che non perdonerebbe mai alla donna sarebbe appunto un tradimento.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful ci proiettano alla puntata di giovedì 11 luglio 2024 con Steffy intenta a proseguire in maniera serrata le opere di convincimento nei confronti di Hope per riportare suo fratello al centro della nuova linea di abbigliamento ‘Hope for the Future’. Quest’ultima inizierà finalmente a vacillare ma la situazione necessita ancora di altre riflessioni prima di essere risolta.

Bill scoprirà il tradimento di Sheila? Scopriamolo con le anticipazioni settimanali di Beautiful

Il fine settimana sarà denso di colpi di scena e soprattutto, le varie situazioni rimaste in sospeso, troveranno finalmente un punto di svolta. La puntata di venerdì 12 luglio sarà caratterizzata da un intenso faccia a faccia tra Hope e Thomas. Il ragazzo cercherà in tutti i modi di convincere la giovane di non avere alcuna intenzione di tradire nuovamente la sua fiducia come fatto in passato. La puntata di sabato (13 luglio 2024) sarà condita ancora da un confronto tra Hope e Thomas, con il ragazzo che non nasconderà la speranza di poter tornare ad essere una famiglia. Intanto, la passione divampa tra Sheila e Deacon ma la paura che Bill possa venire a conoscenza di tutto mette un freno agli intenti della donna.

