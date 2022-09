Bebe Vio fidanzata? Spuntano le foto con Gianmarco Viscio/ Effusioni e…

Bebe Vio, baci con il nuovo fidanzato: chi è lui? Gli scatti sul Settimanale Chi

Bebe Vio ha trovato l’amore. La campionessa paralimpica di fioretto aveva sempre mantenuto lontani i riflettori sulla vita privata. Il Settimanale Chi ha pubblicato degli scatti in cui Bebe è stata pizzicata mentre bacia un ragazzo misterioso. Si tratta di Gianmarco Viscio, calciatore dilettante di calcio, che fino allo scorso anno, militava nel ruolo di difensore in una squadra di Serie B, il George Best Team. La campionessa e Gianmarco sono stati beccati mentre erano intenti a scambiarsi gesti affettuosi nel locale The First Musica. Dopo essere saliti sulla terrazza che affaccia sul Tevere, i due sono rimasti lì qualche ora scambiandosi baci e carezze.

La storia con Gianmarco Viscio sembra essere all’inizio anche se Bebe si sente a suo agio tanto da baciarlo anche in mezzo alla strada dopo che entrambi sono usciti dal locale. La coppia ha continuato a scambiarsi gesti d’affetto e l’intesa tra loro appare innegabile. Negli scorsi mesi, la campionessa paralimpica era stata avvistata con altri partner. La prima volta Bebe fu beccata mentre si trovava allo Stadio Olimpico con un ragazzo moro, poi a Napoli dove le effusioni furono più che palesi. Bebe Vio però non ha mai confermato questi flirt né rivelata l’identità dei due ragazzi. Per questo motivo, la storia con Gianmarco sembra essere qualcosa di serio. Sarà così?

Cosa sappiamo del nuovo fidanzato di Bebe Vio? Gianmarco Viscio ha 30 anni, cinque in più rispetto a Bebe Vio. Il fidanzato di Bebe Vio è un giocatore dilettante di calcio a 8, fino allo scorso anno ricopriva il ruolo di difensore in una squadra di Serie B, il George Best Team. La vita privata di Bebe Vio è stata sempre al centro dei riflettori anche se i fan non sono mai riusciti a carpire informazioni importanti. Nei scorsi mesi, Bebe Vio è stata beccata mentre era allo stesso tavolo con una persona che non è stata identificata. C’erano scambi di sguardi e fitti dialoghi mano nella mano.

Con il ragazzo misterioso, la campionessa ha trascorso circa un’ora. Poi ha visto i fotografi e con il presunto fidanzato ha raggiunto gli amici, fingendo, quasi quasi, di non conoscerlo. In passato, Bebe Vio è stata vista con lo schermidore Giorgio Avola, con il quale secondo voci non confermate avrebbe avuto un flirt circa due anni fa. Con un accompagnatore, poi, aveva assistito alla partita Roma-Salernitana. Intanto, la campionessa paralimpica ha annunciato da poco, l’arrivo delle nuove protesi. “Evvai! Mi sono arrivate mani e piedi nuovi”, ha raccontato con gioia la campionessa azzurra quando ha fatto sapere di avere nuove e modernissime protesi. Ora Bebe Vio potrebbe aver trovato la serenità anche in amore.











