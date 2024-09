DIRETTA ITALIA FIORETTO SQUADRE DONNE PARALIMPIADI PARIGI 2024: TORNA BEBE VIO!

Siamo in compagnia della diretta Italia fioretto squadre donne alle Paralimpiadi Parigi 2024: giovedì 5 settembre torna in pedana Bebe Vio dopo una gara individuale che non è andata come la veneziana avrebbe sperato, adesso si tratta di unire le forze con le sue compagne di fioretto e provare a tornare sul podio paralimpico a tre anni di distanza. A Tokyo la diretta Italia fioretto squadre donne si era risolta in una bellissima medaglia d’argento, con il quale avevamo migliorato il bronzo di Rio de Janeiro; adesso ci riproviamo alle Paralimpiadi Parigi 2024.

La nostra nazionale sarà composta da Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Bebe Vio e Rossana Pasquino; quattro fiorettiste che proveranno la grande impresa, quella di portare l’Italia al primo posto e dunque alla medaglia d’oro. Non sarà semplice, ma la nostra rappresentativa rimane comunque una delle migliori al mondo e anche nell’individuale certi risultati non sono mancati; ora staremo a vedere, aspettando la diretta Italia fioretto squadre donne possiamo ricordare che i primi assalti prenderanno il via alle ore 10:00 e che la competizione durerà per tutto il giorno.

DIRETTA ITALIA FIORETTO SQUADRE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dell’Italia nel fioretto squadre donne viene trasmessa naturalmente sulla televisione di stato: noi ricordiamo che i canali di riferimento per seguire le Paralimpiadi Parigi 2024 sono sempre Rai Due e Rai Sport HD che cercheranno di fornire una copertura abbondante rispetto ai tantissimi eventi in programma, e ovviamente in assenza di un televisore sarà disponibile il servizio di diretta streaming video grazie al sito di Rai Play, oppure attivando la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY FIORETTO SQUADRE DONNE

DIRETTA ITALIA FIORETTO SQUADRE DONNE PARALIMPIADI PARIGI 2024: PER TORNARE SUL PODIO

Nell’avvicinarci alla diretta Italia fioretto squadre donne alle Paralimpiadi Parigi 2024 dobbiamo ricordare che i sistemi di punteggio sono leggermente diversi rispetto a quelli della gara individuale: qui infatti la vittoria viene assegnata ai 45 punti e ogni assalto termina quando la nazionale in vantaggio abbia ottenuto 5 punti, poi 10, quindi 15 e così via. Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Bebe Vio e Rossana Pasquino sono pronte a dire la loro; la squadra di fioretto femminile arriva da due podi alle Paralimpiadi e dunque ci sono tutte le possibilità per timbrare il terzo.

Non solo: avendo sempre migliorato il nostro risultato, se non c’è due senza tre cabala e casistica dovrebbero parlarci di una medaglia d’oro ma qui siamo davvero nel campo delle ipotesi sulla carta. Dovremo osservare con grande attenzione la diretta Italia fioretto squadre donne alle Paralimpiadi Parigi 2024, tra poco scopriremo davvero se la nostra nazionale potrà salire sul podio e, in questo caso, di quale metallo sarà la medaglia che le nostre ragazze porteranno a casa dalla capitale francese.