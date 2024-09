DIRETTA BEBE VIO FIORETTO B PARALIMPIADI PARIGI 2024: AZZURRA IN SEMIFINALE!

La diretta Bebe Vio fioretto B alle Paralimpiadi Parigi 2024 inizia bene: la veneta è già in semifinale dopo aver condotto in maniera positiva il suo assalto di esordio nella competizione. Già oro paralimpico a Rio de Janeiro e Tokyo, Bebe Vio ha aperto le danze e lo ha fatto in maniera dominante: in pedana contro l’ucraina Nadiia Doloh, ha vinto il suo assalto con un incredibile 15-2 che ben ci ha detto quale sia la competitività della nostra fiorettista, decisamente lanciata verso il terzo oro consecutivo che la porterebbe ancor più nella leggenda dello sport, chiaramente non solo a livello paralimpico.

Nel frattempo Bebe Vio è già in zona medaglie nella diretta del fioretto B; la semifinale alle Paralimpiadi Parigi 2024 è prevista per le ore 14:40, dunque ci sarà un minimo di riposo per la veneta che poi darà l’assalto alla finale, vedremo cosa succederà ma visto questo esordio nei quarti di finale siamo fiduciosi che, come del resto già avvenuto nelle due edizioni precedenti dei Giochi, Bebe Vio possa quantomeno accedere in finale, per poi andare a prendersi il terzo oro paralimpico consecutivo. Aspettiamo e vediamo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BEBE VIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Bebe Vio fioretto B Paralimpiadi Parigi 2024 ci terrà compagnia durante la giornata di oggi, sui canali della televisione satellitare: ricordiamo infatti che su Rai Due e Rai Sport HD si possono seguire le gare di questa competizione, con la possibilità di attivare anche il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, grazie in particolar modo al sito di Rai Play o alla sua relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, BEBE VIO FIORETTO B

BEBE VIO FIORETTO B PARALIMPIADI PARIGI 2024: PER LA MEDAGLIA!

È il momento della diretta Bebe Vio fioretto B Paralimpiadi Parigi 2024: uno dei momenti certamente più attesi nel programma dei Giochi, la grande scherma è iniziata ieri già con una medaglia di bronzo per l’Italia ma mercoledì 4 settembre è il grande giorno di Bebe Vio, che torna dunque a competere con la possibilità di mettere al collo la terza medaglia d’oro individuale e la quinta in generale alle Paralimpiadi. Bebe Vio, nata nel 1997, come detto è un’atleta di punta: forse il volto immediatamente più riconoscibile quando si parla di sport paralimpico.

Pratica il fioretto, ed è una grande campionessa: ha già portato a casa, nel corso della carriera, due ori olimpici a Rio de Janeiro e Tokyo e quindi si presenta alle Paralimpiadi Parigi 2024 come bicampionessa in carica, poi ha anche contribuito ad argento e bronzo nella prova a squadra e per quattro volte ha vinto il titolo mondiale. Insomma: un palmarès da leggenda, ma nella diretta Bebe Vio fioretto categoria B alle Paralimpiadi Parigi 2024 naturalmente la veneziana punta ancora in alto, cioè alla terza medaglia d’oro consecutiva, e tra poco scopriremo se riuscirà nell’intento.

DIRETTA BEBE VIO FIORETTO B PARALIMPIADI PARIGI 2024: IL CONTESTO

La diretta Bebe Vio fioretto B Paralimpiadi Parigi 2024 si incastra in un programma davvero ricco per quanto riguarda la scherma oggi, perché le gare di questa specialità hanno due diverse categorie e non sono pochi gli italiani in pedana, anche perché è prevista la prova maschile. Tornano per esempio a competere Andreea Mogos e Loredana Trigilia che avevamo già visto ieri nella sciabola, Bebe Vio è invece l’unica italiana che competerà nella prova di fioretto individuale per quanto riguarda la categoria B.

La sua gara inizierà alle ore 12:30, già dai quarti di finale: in quanto testa di serie infatti Bebe Vio inizierà da questo turno e sfiderà la vincente del match tra l’ucraina Doloh e la statunitense Geodes, poi eventualmente potrà essere semifinale ma, come abbiamo già detto, oggi per la diretta Bebe Vio fioretto B alle Paralimpiadi Parigi 2024 si punta con decisione all’oro, del resto questa medaglia che eventualmente vincerebbe Bebe Vio era ua delle più attese già alla vigilia della spedizione, non diamo nulla per scontato perché nella scherma può succedere di tutto ma naturalmente siamo molto fiduciosi.