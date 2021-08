Bebe Vio medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020/ “Stoccata” della Vezzali…

Bebe Vio l’ha fatto di nuovo: la campionessa di scherma ha vinto ancora una volta la medaglia d’oro alle Paralimpiadi nel fioretto individuale (categoria B), sconfiggendo, come cinque anni fa a Rio de Janeiro, la rivale Zhou Jingjing con il punteggio di 15-9 e portando l’Italia sul gradino più alto del podio anche a Tokyo 2020. Un trionfo agognato, inseguito, bissato e giustamente celebrato anche sui social network da parte della campionessa azzurra, che non ha trattenuto tutta la gioia travolgente e inebriante provata dopo la conquista del titolo paralimpico.

Queste sono state le sue parole su Instagram dopo la vittoria strepitosa: “Se sembra impossibile… Allora si può fare… Due volte”. Il padre della ragazza, Ruggero, è al settimo cielo, come riportato i colleghi di “Quotidiano Nazionale”: “È stata una finale molto sofferta. L’avversaria era la stessa di Rio, ma è molto migliorata. I cinesi si sono allenati tantissimo in questo periodo. Per Bebe è stato un anno difficilissimo. È stata una bella vittoria. Domani nella gara a squadre sarà molto dura, ma ho visto bene anche le altre azzurre”.

BEBE VIO, MEDAGLIA D’ORO ALLE PARALIMPIADI: VALENTINA VEZZALI TIRA LE ORECCHIE ALLA SCHERMA AZZURRA

A seguito della conquista del titolo paralimpico da parte di Bebe Vio, non sono mancate le reazioni da parte di tanti personaggi famosi, che hanno invaso di complimenti il suo profilo Instagram: tra gli altri, si segnalano Lorenzo Jovanotti, Fedez e anche Gianmarco “Gimbo” Tamberi, reduce a sua volta dall’emozione più bella in landa nipponica (l’oro conquistato nel salto in alto pochi minuti prima dell’exploit di Marcell Jacobs nei 100 metri, ndr).

Non sono poi mancate le frasi di Valentina Vezzali, leggenda della scherma olimpica e attuale sottosegretario allo Sport: “È la seconda, grande! Ma non è che poi mi superi? Ci voleva Bebe per riportare l’oro alla scherma…”. Una stoccata in piena regola al movimento italiano, che ha fallito l’appuntamento con il metallo più prezioso alle Olimpiadi.

