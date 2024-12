PROBABILI FORMAZIONI ROMA BRAGA: SCOPRIAMO CHI GIOCA ALL’OLIMPICO!

Con le probabili formazioni Roma Braga ci avviciniamo a una partita già fondamentale per i giallorossi in Europa League. Siamo d’altronde alla sesta giornata su otto, il pareggio sul campo del Tottenham è stata una bella boccata d’ossigeno ma adesso si deve tornare a vincere, contro uno Sporting Braga che attualmente precede di un punto la Roma grazie alla splendida vittoria per 3-0 nella scorsa giornata, colta dai lusitani in casa propria contro i tedeschi dell’Hoffenheim.

La conseguenza è che Claudio Ranieri non può fare calcoli se vuole raddrizzare la situazione in Europa League dopo la prima boccata d’ossigeno in campionato grazie alla larga vittoria contro il Lecce di sabato scorso. Bisogna dosare le forze, ma mettendo comunque il massimo di impegno in tutte le competizioni se si vuole provare a raddrizzare una stagione nata male sotto ogni punto di vista: tenuto presente questo elemento, proviamo a scoprire che cosa ci dicono le ultime notizie sulle probabili formazioni Roma Braga…

PRONOSTICO E QUOTE SONO GIALLOROSSI

Prima di tuffarci davvero nelle probabili formazioni diamo però spazio al pronostico su Roma Braga secondo le quote dell’agenzia Bwin: i giallorossi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,40 volte la posta in palio sul segno 2 con una vittoria portoghese.

3-4-2-1 PER MISTER RANIERI

Nelle probabili formazioni Roma Braga si segnala il modulo 3-4-2-1 per i giallorossi di mister Claudio Ranieri. Il turnover dovrebbe essere tutto sommato limitato, in difesa citiamo il portiere Svilar e davanti a lui Mancini, Hummels e Ndicka; dal momento che Celik ha una contrattura all’adduttore destro, indichiamo Abdulhamid per aprire il centrocampo a quattro, con i due mediani Koné e Paredes e l’altro esterno, che sarà Angelino a sinistra; infine in attacco ecco Dybala e uno tra El Shaarawy e Saelemaekers sulla trequarti, a sostegno della prima punta Dovbyk.

LE MOSSE DI CARVALHAL

Carlos Carvalhal è l’allenatore dei lusitani e per le probabili formazioni Roma Braga dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-3, nel quale indichiamo i seguenti undici come possibili titolari per lo Sporting Lisbona: l’estremo difensore Matheus e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Ferreira, Niakaté e Arrey-Mbi; l’esterno destro Roger apre invece la linea a quattro del centrocampo, con Moutinho e Carvalho nel cuore della mediana e sulla sinistra Gabri Martinez; infine Ricardo Horta, il centravanti El Ouazzani e Bruma dovrebbero formare il tridente d’attacco titolare per il Braga.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; R. Horta, El Ouazzani, Bruma. All.: Carvalhal.