Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche/ Su Rete 4 il film con Owen Wilson

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche va in onda su Rete 4 per la seconda serata di oggi, sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 23:50. Si tratta di una pellicola realizzata Stati Uniti d’America nel 2001 con la regia di John Moore, il soggetto è stato scritto da Jim e John Thomas mentre la stesura della sceneggiatura è stata curata da David Veloz e Zak Penn. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Don Davis, il montaggio è stato realizzato da Paul Martin Smith mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Brendan Galvin. Nel cast del film sono presenti Owen Wilson (quella volta a C’è posta per te), Gene Hackman, Gabriel Macht, David Keith, Joaquim de Almeida, Vladimir Marshkov e Geoofrey Pierson.

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche. Durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina due uomini della Marina degli Stati Uniti d’America vengono inviati sul territorio nemico per poter effettuare una missione di ricognizione e quindi valutare la situazione presente nella zona. Durante la ricognizione i due militari si rendono conto di come in una zona vi sia qualcosa di poco chiaro e vi si avvicinano evidenziando la presenza di una fossa comune che puntualmente viene immortalata in uno scatto fotografico. Tuttavia il loro elicottero non passa inosservato ai radar delle Milizie serbe di immediatamente fanno partire dei missili con cui viene abbattuto lo stesso elicottero. I due militari facendo leva sulle proprie competenze e sulle proprie capacità nel valutare le situazioni di difficoltà riescono ad atterrare miracolosamente e quindi cercano in ogni modo di ottenere supporto per poter essere recuperati dai propri militari. Tuttavia uno dei due ha riportato delle ferite eccessivamente profonde che non gli permettono di muoversi per cui l’altro compagno decide di lasciarlo sul luogo e quindi di cercare aiuto sperando che le forze militari serbe possano prenderlo come prigioniero e non ucciderlo. Tuttavia i militari serbi dovendo nascondere i crimini di guerra che stanno perpetrando nei confronti dell’umanità lo uccidono e soprattutto si mettono all’inseguimento dell’altro superstite che cercherà in ogni modo di raggiungere le proprie linee e quindi trovare immediato supporto. Avrà quindi inizio una incredibile e drammatica missione sotto forma di fuga per la sopravvivenza nel quale il militare dopo aver scoperto della barbara uccisione del proprio commilitone cercherà anche di portare alla luce le fotografie scattate che per l’appunto dimostrano la presenza dei crimini di guerra da parte dei serbi.

Video: il trailer di Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche





