Belayneh Solomon, atleta etiope scomparso da Maratona di Roma/ Perse le tracce

Giallo a Roma nelle ore precedenti alla Maratona. Perse le tracce dell’atleta etiope Belayneh Solomon, visto per l’ultima volta nei pressi dell’hotel dove soggiornava, vicino alla stazione Termini, insieme ad altri colleghi. Come rivela il Messaggero, l’uomo aveva addosso una tuta rossa e un paio di ciabatte ai piedi. Tutto nella norma, secondo i dipendenti della struttura alberghiera e a detta gli organizzatori della Maratona di Roma.

Il corridore, che avrebbe dovuto partecipare alla gara come dilettante, è scomparso nel nulla dopo prima della corsa. Belayneh Shimeles Solomon, classe 1996 che tra l’altro nella giornata di ieri festeggiava anche il suo compleanno, avrebbe dovuto prendere parte all’appuntamento sportivo che ha visto impegnati circa 16 mila concorrenti provenienti da tutto il mondo tra le strade della Capitale. Anche l’etiope era arrivato arrivato a Roma con questo obiettivo, ma da sabato sera nessuno lo ha più visto. Non sanno nulla i compagni, né il suo manager e gli organizzatori dell’evento. Al momento, dunque, è giallo su dove possa essere finito.

Belayneh Shimeles Solomon: dov’è finito l’atleta etiope?

Sabato pomeriggio, Belayneh Shimeles Solomon aveva preso parte alla presentazione degli atleti all’Eur. L’uomo si era poi sottoposto al tampone – risultato negativo – ed era tornato in hotel, dove per l’ultima volta i compagni lo hanno visto. Intorno alle 7 di domenica mattina, un pullman si è presentato di fronte alla struttura per accompagnare gli atleti. Eppure l’etiope non c’era. In molti hanno pensato ad una rinuncia, come accade spesso, eppure anche dopo la gara il ragazzo non è stato trovato, tanto da spingere i compagni ad una denuncia.

Nella sua camera d’albergo sono stati trovati i vestiti e i bagagli, così come le chiavi dell’hotel. Mancano solo i documenti e il cellulare, al quale però il giovane non risponde. Ad indagare sul caso sono ora gli agenti di polizia del commissariato Viminale ed Esquilino. Informata anche l’Ambasciata Etiope. Quella di Roma sarebbe stata la prima Maratona internazionale del classe 1996, sparito nel vuoto da ormai due giorni. Tante le ipotesi: avrà raggiunto amici in Italia o è accaduto qualcosa? Al momento tanti i dubbi e poche le risposte.











