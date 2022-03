Diretta Maratona Roma 2022/ Streaming video tv: chi vincerà ai Fori Imperiali?

DIRETTA MARATONA ROMA 2022: 11MILA PARTECIPANTI!

La diretta della Maratona di Roma 2022 sarà l’evento sportivo di punta stamattina, domenica 27 marzo: come da tradizione, la Maratona di Roma unirà l’aspetto più “popolare” (sono attesi alla partenza ben 11.000 partecipanti) a quello più strettamente agonistico, con i protagonisti più attesi che si daranno battaglia per conquistare la vittoria dopo 42,195 km nello straordinario scenario di Roma, perché la “Acea Run Rome The Marathon” avrà partenza e arrivo sui Fori Imperiali.

DIRETTA MARATONA NEW YORK 2021/ Vince Albert Korir, Fanyel porta l'Italia sul podio!

La Maratona di Roma 2022 manderà anche un messaggio di pace, come è giusto che sia in questo momento: tutti i top runner avranno sul pettorale la bandiera della pace, segnale di vicinanza al popolo ucraino. L’appuntamento sarà alle ore 8.30 di stamattina, quando avrà luogo la partenza. Dal punto di vista tecnico, si cercherà di migliorare il record maschile che dal 2009 appartiene al keniano Benjamin Kiptoo Kolum, mentre gli spettatori potranno godersi anche l’impareggiabile panorama della Città Eterna: in attesa di scoprire chi sarà il vincitore, ecco tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della Maratona di Roma 2022.

Diretta Maratona Boston 2021/ Ha vinto Benson Kipruto! Successo keniota per distacco

DIRETTA MARATONA ROMA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv della Maratona di Roma 2022 sarà garantita in chiaro per tutti da Mediaset sul Canale 20 (naturalmente numero 20 del telecomando), di conseguenza sarà garantita anche la possibilità della diretta streaming video, offerta tramite Mediaset Infinity.

DIRETTA MARATONA ROMA 2022: PERCORSO E PROTAGONISTI

La diretta della Maratona di Roma 2022 avrà naturalmente nel fascino del percorso uno dei suoi punti di forza. Abbiamo già detto di partenza e arrivo ai Fori Imperiali, ma lungo i 42,195 km del tracciato si passerà anche dal Vittoriano a piazza Venezia, nelle strade sotto al Circo Massimo, si costeggerà il Tevere per poi trovarsi sotto a Castel Sant’Angelo e, percorsa via della Conciliazione, anche al cospetto del ‘cupolone’ della basilica di San Pietro.

DIRETTA MARATONA MASCHILE OLIMPIADI 2020/ Video: Kipchoge ha vinto la medaglia d'oro!

Quanto ai protagonisti della Maratona di Roma 2022, tra le donne la più qualificata è l’etiope Zinash Mekonnen, che se la dovrà vedere con la connazionale Selamawit Getnet e la keniana Tecla Kirongo. Il favorito in campo maschile è invece il marocchino Othmane El Goumri, nono classificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In prima fila tra gli avversari dobbiamo citare gli etiopi Fikre Bekele, Alemayehu Mekonen e Lemi Dumecha, ma anche il keniano Ernest Ngeno. L’Italia punta invece soprattutto su Giorgio Calcaterra e Luca Parisi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA