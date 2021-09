Belen assente a Tu si que vales?/ Il malore in studio ma lei c’è: “Una certezza”

Se le anticipazioni della prima puntata di Tu sì que vales svelavano dell’assenza di Belen Rodriguez a causa di un malore, l’inizio della prima puntata su Canale 5 svela, invece, che Belen c’è ed è in gran forma. La puntata in onda potrebbe dunque essere quella registrata successivamente al malore della showgirl, anche se l’intro è quello di una prima puntata dello show. “Con l’arrivo di settembre c’è una certezza: il nostro ritorno”, annuncia infatti la Rodriguez in apertura. Poi, con grande gioia, saluta l’ospite speciale di questa prima puntata (che potremmo però ritrovare anche nelle prossime): Giulia Stabile. “Come sono felice di averti qui, io me la porto a casa!”, ammette felice la neo mamma. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Belen Rodriguez/ "Malore? Mi restava un giorno. Altri figli? Dopo Luna Marì..."

Belen Rodriguez assente a Tu sì que vales?

Parte questa sera, 18 settembre 2021, la nuova edizione di Tu si que vales. I quattro giudici – Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti – tornano alla loro poltrona, ma non è però lo stesso per i conduttori. Stando alle anticipazioni trapelate nelle scorse settimane, a condurre la prima puntata potrebbe non essere il trio al completo, perché al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni non ci sarà Belen Rodriguez. Perché, vi chiederete.

ANTONINO SPINALBESE, CHI È FIDANZATO DI BELEN RODRIGUEZ/ "In sala parto è svenuto..."

Partiamo col ricordare che Tu sì que vales non va in onda in diretta. Le puntate sono infatti registrate e la prima di queste registrazioni è stata fatta nel pieno dell’estate, quando Belen aveva dato da poco alla luce la sua seconda figlia, Luna Marì. La prima puntata, infatti, è stata registrata nella settimana in cui Belen ha poi partorito la sua secondogenita. Proprio a Verissimo ha raccontato: “A Tu sì que vales ci sono arrivata in carrozzella, sono finita in ambulanza. Ho fatto un pasticcio: mi sono presa dei drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più, e sono andata in disidratazione. Mi restava un giorno. Io l’ho presa sottobanco, ma era seria la cosa”.

Belen Rodriguez pro eutanasia e matrimoni gay?/ Una foto nelle stories svela che...

Belen Rodriguez “sostituita” a Tu sì que vales?

Belen Rodriguez sarà assente nella prima puntata di Tu sì que vales ma tornerà, stando alle anticipazioni, già nella seconda puntata. In quella registrazione la showgirl aveva da poco dato alla luce la sua bimba ma questo non l’ha fermata. Con grande gioia, il pubblico presente in studio l’ha ritrovata sul palco al fianco di Martin, Alessio e anche della grande sorpresa di quest’anno. Sì, perché il pubblico di Canale 5 ritroverà a Tu sì que vales anche la vincitrice dell’ultima edizione di Amici: Giulia Stabile. Il suo sarà un ruolo molto particolare, come svelano le poche indiscrezioni presenti sul caso. Come se la caverà in questa nuovissima veste?



© RIPRODUZIONE RISERVATA