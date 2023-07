“Belen e Stefano? Grande passione e amore ma non sono felici”/ Barbara Foria svela: “Io so tutto e…”

Barbara Foria: “Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Vorrei vederli felici ma…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad essere i protagonisti indiscussi di questa estate. Si sono lasciati? C’è possibilità di un ritorno di fiamma? Cosa sta accadendo veramente nella coppia? Si parla di loro anche nella puntata di Estate in diretta del 27 luglio, che trova tra gli ospiti in studio anche un’amica della coppia: Barbara Foria.

“Io non mi pronuncio, sono due amici!” annuncia subito la comica e conduttrice, che pochi istanti dopo però qualcosa su Belen e Stefano lo svela. “Io so tutto ma taccio.” spiega, stuzzicata dai conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Così aggiunge: “Io li vorrei vedere felici, ora o insieme o separati, basta che sono felici.”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano ancora? Parla Barbara Foria

L’ultima frase è l’aggancio che serve ai conduttori per chiedere a Barbara Foria se dunque oggi Belen e Stefano non siano felici: “In questo momento, secondo me, no, – ammette l’attrice – forse perché sono divisi, non so… Secondo me non sono felici perché c’è una grande passione e un grande amore tra questi due ragazzi”.

Ad esprimersi su Belen e Stefano e a lanciare loro un appello dallo studio è anche Eleonora Giorgi. “Io non li conosco ma li trovo una gran bella coppia. Trovo lui, da quello che appare nei media, un padre stupendo, che mi sarebbe piaciuto per i miei figli. Sono pazza del figlio, è simpaticissimo! Io li invito a non fare gli stupidi e rimanere insieme perché hanno una bellissima famiglia.”, le parole dell’attrice in diretta.

