Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2024?/ Reunion con Selvaggia Lucarelli dopo che la cacciò dal locale

Belen Rodriguez vicina a Ballando con le stelle 2024: Selvaggia Lucarelli commenta

Il nome di Belen Rodriguez continua ad essere accostato a Ballando con le stelle 2024. Ad alimentare i rumors sono le lezioni di danza che Belen sta seguendo con assiduità. Il nome della showgirl argentina accostato al programma di Milly Carlucci sta scatenando l’entusiasmo dei fan che sperano di rivedere Belen non solo nuovamente in tv, ma soprattutto sulla pista da ballo di Raiuno. L’eventuale presenza della Rodriguez nella prossima edizione di Ballando con le stelle rappresenterebbe un vero colpo per Milly Carlucci.

A confermarlo è anche il recente commento di Selvaggia Lucarelli, da tempo nella giura del talent show di Raiuno. La Lucarelli, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha risposto anche a chi le ha chiesto un parere su Belen concorrente di Ballando con le stelle. “Sarebbe una bomba”, è stata la risposta di Selvaggia.

Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli: spunta il retroscena

Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli si ritroverebbero a Ballando con le stelle 2024 a distanza di nove anni da quel lontano 2015 quando la showgirl argentina avrebbe cacciato la Lucarelli dal suo locale. Un episodio che fu oggetto di diversi articoli e che potrebbe portare la showgirl argentina e la giornalista a confrontarsi a distanza di anni.

La presenza di Belen a Ballando, dunque, rappresenterebbe un vero colpaccio per il programma di Raiuno. Tuttavia, per il momento, si tratta di semplici rumors non ancora confermati. Il cast, probabilmente, sarà svelato solo a fine estate come accade ogni anno. Nel frattempo, i fan continuano a sognare la presenza della showgirl nel programma.

