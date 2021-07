Belen Rodriguez a Tu sì que vales a una settimana dal parto/ Giulia Stabile a casa?

E’ passata solo una settimana dal giorno in cui è nata Luna Marì, ma per Belen Rodriguez è già arrivato il momento di tornare a lavoro. Dopo aver trascorso i primi giorni da neomamma a casa, con la sua piccola principessa e il compagno Antonino Spinalbese, Belen è partita per raggiungere Roma e partecipare alla nuova registrazione di Tu sì que vales. Le registrazioni delle puntate della nuova edizione del talent show di canale 5 sono già iniziate senza Belen la quale, tuttavia, ha deciso di non aspettare ancora tornando a lavoro nonostante siano passati solo sette giorni dalla nascita della sua secondogenita. Ad annunciare il suo primo viaggio da mamma bis è stata proprio Belen che, tra le storie di Instagram, ha mostrato alcune immagini del primo viaggio di Luna Marì annunciando, poi, l’arrivo a Roma. Con lei, naturalmente, c’è anche Antonino Spinalbese che si occuperà della piccola Luna mentre mamma Belen sarà impegnata con le registrazioni.

Belen Rodriguez, favoritismi all'Ospedale di Padova?/ Esposto in Procura del Codacons

Belen Rodriguez torna a Tu sì que vales e Giulia Stabile resta a casa?

Senza Belen Rodriguez, la star della prima registrazione di Tu sì que vales è stata Giulia Stabile. La vincitrice di Amici 2021, con la showgirl argentina in maternità per l’imminente nascita di Luna Marì, venuta al mondo il 12 luglio, è stata la guest star della registrazione della prima puntata di Tu sì que vales 2021. Cosa accadrà, ora, con il ritorno di Belen? La speranza dei fans della ballerina è che Maria De Filippi riesca a trovarle un piccolo ruolo trasformandola in presenza fissa del programma più visto del sabato sera di canale 5. Andrà davvero così? Molto generosa con le colleghe, Belen, sicuramente, condividerebbe volentieri la scena con la giovanissima Giulia. La Stabile, dunque, continuerà a partecipare alle registrazioni di Tu sì que vales? Lo scopriremo prossimamente.

