Belen Rodriguez al matrimonio di Cecilia senza il fidanzato Angelo Edoardo Galvano/ “Ecco perché era assente”

Perché Belen Rodriguez era al matrimonio della sorella Cecilia senza il nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano?

Domenica 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. Tanti gli invitati all’attesissimo evento, anche se l’attenzione si è focalizzata in modo particolare sulla sorella maggiore della sposa, Belen Rodriguez, che ha fatto da damigella a Cecilia ed è rimasta sempre al suo fianco. Ciò che però molti attendevano da queste nozze e da Belen era che la showgirl facesse la sua prima apparizione pubblica insieme al nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano, cosa che invece non è avvenuta.

L’ingegnere è stato un grande assente al matrimonio tenutosi sabato 30 giugno in Toscana a Villa Ferdinanda a Carmignano, cosa che ha stupito molti che, perciò, hanno iniziato a chiedersi che la coppia fosse già in crisi. In realtà le motivazioni di questa assenza sarebbero altre.

Belen Rodriguez, le motivazioni dell’assenza del fidanzato Angelo Edoardo Galvano

La scelta di Belen Rodriguez di non presentarsi al matrimonio della sorella Cecilia col nuovo fidanzato sarebbe dovuta alla volontà della conduttrice di non oscurare le luci su Cecilia. Sarebbe stato infatti inevitabile che l’attenzione dei media si sarebbe focalizzata tutta o quasi sulla prima apparizione pubblica di Belen col nuovo fidanzato, cosa che la Rodriguez ha quindi voluto evitare, facendo sì che i riflettori fossero tutti per la sorella e Ignazio Moser. È anche vero che la relazione tra Belen e Angelo Edoardo Galvano è iniziata da qualche settimana e, probabilmente, non è seria già al punto tale da presentarlo ufficialmente a tutta la famiglia e ad un evento così importante. Queste, dunque, potrebbero essere state le motivazioni che hanno portato Belen a partecipare al matrimonio della sorella da single.

