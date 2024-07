Belen Rodriguez piange matrimonio Cecilia e Ignazio: retroscena su Stefano De Martino/ “Ecco perché assente”

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Belen scoppia a piangere, video virale

Nozze da favola per i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che dopo sette anni d’amore hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si è svolta nella splendida Villa Medicea La Ferdinanda, in Toscana. Ad attirare l’attenzione, però, oltre agli sposi è la sorella maggiore di Cecilia e sua damigella d’onore Belen Rodriguez che durante la cerimonia non è riuscita a trattenere la commozione e le lacrime.

Nel dettaglio, all’ingresso della sposa, accompagnata da papà Gustavo Rodriguez, ha suonato un’orchestra con arpe e violini. Una musica significativa che ha commosso la sorella Belen soprattutto durante l’entrata di Cecilia. Lacrime di gioia per un momento particolarmente intenso. In un video pubblicato su Instagram, e che rapidamente ha fatto il giro del web, si vede Belen visibilmente commossa e con le lacrime agli occhi, bellissima, in un lungo vestito di raso color rosa nude non regge l’emozione. Un’atmosfera magica resa ancora più preziosa dall’emozione dei presenti. Belen è scoppiata a piangere.

Belen Rodriguez piange al matrimonio di Cecilia e Ignazio: grande assente Stefano De Martino

E mentre in molti hanno notato l’emozione di Belen Rodriguez che non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’entrata della sposa Cecilia Rodriguez, in molti hanno notato che tra i 200 invitati mancava qualcuno. Non è passata inosservata, infatti, l’assenza di Stefano De Martino, ex marito di Belen e grande amico di Ignazio Moser ma anche di Cecilia. Sui motivi dell’assenza si è sbilanciata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha riportato un’interessante segnalazione: “Grande assente al matrimonio di Cecilia l’ex cognato Stefano De Martino non invitato perché pare che i due non andassero d’accordo.”

percepitemi così per il matrimonio di ignazio e cecilia pic.twitter.com/anzMpcFjsi — 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒚🥀 (@badterry22) June 30, 2024













