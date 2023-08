“Belen Rodriguez al Pronto Soccorso con Elio”/ L’avvistamento: “Lui stava male”, cos’è accaduto

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni avvistati insieme al Pronto Soccorso

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni stanno davvero insieme? La showgirl argentina ha davvero archiviato in modo definitivo la storia d’amore con Stefano De Martino? Stando alle ultime indiscrezioni pare proprio di si. Belen ed Elio starebbero trascorrendo insieme questi giorni e a dimostrarlo è una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Pare che Belen ed Elio abbiano vissuto dei momenti di preoccupazione e siano dovuti correre in ospedale. L’imprenditore, presunta nuova fiamma della showgirl, avrebbe avuto un problema di salute e per questo sarebbe corso in ospedale. “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni”, si legge nella segnalazione arrivata a Marzano.

A corredo della segnalazione l’utente ha allegato anche una foto, che Deianira Marzano non mostra per privacy ma conferma di aver visto. Dunque Belen avrebbe realmente accompagnato Elio al Pronto Soccorso, cosa che confermerebbe che i due si stanno frequentando seriamente. Se dunque la showgirl è vicina a Elio, Stefano De Martino, secondo gli ultimi gossip, starebbe con Beatrice Vendramin. Roberto Alessi, sul suo settimanale, descrive così la nuova fiamma del conduttore: “Influencer (un milione di follower su Instagram), modella, attrice (Non dirlo al mio capo 2), già teen idol nella sitcom Disney Alex & Co., lavora da quando aveva 4 anni. Bea non è nuova a “storie famose”: è stata legata al rapper Fred De Palma e all’attore Giacomo Giorgio. Se fa parte, come Stefano, della categoria “o famoso o niente”, Stefano è l’ideale.”

