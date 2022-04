Belen Rodriguez al veleno su Soleil Sorge “Le piace il poliamore” / È polemica

Le iene 2022, Belen Rodriguez introduce Soleil Sorge

Dopo aver appassionato il pubblico tv con il triangolo amoroso che l’ha vista protagonista insieme a Delia Duran e Alex Belli al Grande fratello vip 6, Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica, e il motivo è una serie di battute lanciate sul suo conto dal duo alla conduzione de Le iene, Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Le battute, che sono ora al centro di una polemica web, giungono nella puntata del format info-satirico Le iene del 6 aprile 2022. I due conduttori introducono al pubblico tv il servizio esclusivo dello scherzo di cui è finita vittima Soleil Sorge. L’ex Grande fratello vip 6 – complice l’entourage de Le iene- finisce in preda alla disperazione, nell’apprendere di essere in pasto ai siti-web d’informazione -che scrivono di lei come di una truffatrice del web sotto le mentite spoglie di un’influencer. Ma non è tutto. Perché, poi, quando le viene chiesto se Alex Belli (ex fiamma storica al Grande fratello vip 6) abbia registrato la sua attesa ospitata tv a La pupa e il secchione (quella in cui l’attore ricopre il ruolo di pupo per una notte, ndr), lei sbotta al grido di: “Non ne posso più di questo soggetto!”.

In seguito al servizio dello scherzo ai danni de Le iene, poi, Belen Rodriguez incalza Teo Mammucari chiedendo se sia felice all’idea di avere Soleil Sorge come ospite annunciata alla nuova puntata, e lo fa con una serie di battute a cui fa eco il conduttore, il che ora scatena la polemica del momento.

Le battute di Belen Rodriguez a Le iene fanno discutere: c’entra Soleil Sorge

Dal suo canto, Belen Rodriguez così incalza Teo Mammucari su Soleil Sorge: “Ti piacerebbe avere due donne, cioè vuoi essere affiancato da due presenze femminili… guarda che poi a lei piace il poliamore, la poligamia, non hai visto Alex Belli, Soleil, sua moglie Delia, insomma che fanno delle …”. E a fare eco alla conduttrice dalle origini argentine è il conduttore con l’esclamazione: “Le ammucchiate!”. Il riferimento delle battute è alla chimica artistica che Soleil e Alex hanno condiviso insieme alla promessa sposa di lui, Delia Duran, al Grande fratello vip 6. E le battute giunte a Le iene su Soleil sono ora oggetto di accesa discussione in rete.

“Belen fuori luogo”, “Belen, con tutto il rispetto…e mi piaci anche, ma parli proprio tu che appena ti lasci con uno fai un figlio con un altro?”, si legge in particolare tra i commenti social che muovono la polemica contro Le iene, tacciando Teo e Belen di accanimento contro Soleil.

Belen si è tolta un sassolino? Vecchie ruggini da cognate. Bordata fuori luogo contro Soleil. #soleilarmy #LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/KZ9O8WfWqS — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) April 7, 2022

Belen, con tutto il rispetto…e mi piaci anche, ma parli proprio tu che appena ti lasci con uno fai un figlio con un altro? #leiene #soleilshow — Benedetta #solearmy☀️ (@SoleilFc) April 6, 2022













