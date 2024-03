Belen Rodriguez, attacco choc degli haters: “Fatti curare”/ La replica epica della showgirl

Belen Rodriguez e l’attacco degli haters per una foto

Belen Rodriguez, ufficialmente single, si sta godendo la propria vita insieme ai figli Santiago e Luna che inonda di tutto il suo amore. Dopo aver sofferto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino ed essersi tuffata nella storia con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina ha scelto di pensare al proprio benessere. Per ricominciare, Belen ha deciso anche di trasferirsi in una nuova casa come ha annunciato sui social e di concedersi qualche sfizio in più come un piercing all’ombelico.

Dopo averlo fatto, la Rodriguez ha pubblicato la foto del piercing sui social e sotto il post sono arrivati migliaia di commenti. Non solo complimenti per Belen, ma anche critiche feroci come quelle di un utente che ha scritto: “Dalla chiesa l piercing all’ombelico? Che senso ha il post? Il piercing sarebbe il ‘male’? Secondo me hai grossi problemi psichiatrici… Fatti curare, ma da uno bravo”.

La replica di Belen Rodriguez agli haters

Il commento dell’utente in questione non è passato inosservato scatenando la replica degli altri followers di Belen Rodriguez, ma anche della stessa showgirl che, stanca di essere giudicata per ogni scelta, ha sbottato replicando in modo epico all’utente e svelando anche un dettaglio inedito della sua vita.

“Grazie per il consiglio, ma sono sotto cura da anni”, è stata la risposta della showgirl argentina che ha tirato così fuori un lato intimo ed inedito. Una confessione che i fan della Rodriguez hanno particolarmente apprezzato.

