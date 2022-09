Belen Rodriguez beccata in aeroporto, chi è con lei?/ Dopo l’ingresso di Antonino…

Belen Rodriguez vola da Stefano De Martino con Luna Marì, gli scatti su Chi

Belen Rodriguez raggiunge Stefano De Martino a Napoli in compagnia di Luna Marì. Dopo che Antonino Spinalbese ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, sarà Belen ad occuparsi della gestione di Luna Marì. La showgirl argentina è stata paparazzata all’aeroporto di Linate con Luna Marì. Entrambe erano in attesa del volo per Napoli dove ad attenderle c’era Stefano De Martino. Belen ha sorriso ai fotografi che la seguivano e si è lasciata immortalare in una serie di scatti. Poi però ha chiesto di non fare foto all’interno dell’aeroporto chiedendo rispetto soprattutto per la privacy della figlia.

Secondo quanto ricostruito da “Pipol Gossip” su Instagram, la showgirl argentina si sarebbe molto arrabbiata con dei paparazzi che la stavano riprendendo nel city airport meneghino. I fotografi si sono però rifiutati e a quel punto Belen si è rivolta e dei poliziotti presenti per controllare la sicurezza in aeroporto chiedendo se fosse lecito fare degli scatti all’interno dell’aeroporto. I poliziotti però le hanno comunicato che non era vietato e così Belen si è imbarcata seguita dai flash. La presentatrice, abbastanza infastidita, ha poi condiviso delle storie su Instagram in cui si vedeva Luna Marì circondata dalle valigie. La partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip porterà a parlare dei motivi della rottura con Belen. Tra i due è rimasto solo un rapporto di collaborazione per il bene della bambina.

Antonino Spinalbese ha già iniziato a parlare di Belen Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip. L’hair stylist ha iniziato a snocciolare delle verità sul suo rapporto con la madre di Luna Marì a cui non ha rivolto nemmeno un saluto nel corso della prima puntata. Da quando è entrato, Antonino non ha mai pronunciato il nome di Belen, forse a causa del veto che lei le avrebbe imposto. Nella clip di presentazione, Antonino ha però confidato: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia”.

A molti è sembrata una frecciata diretta a Belen Rodriguez lasciando intendere che la notorietà avrebbe influito in modo negativo sul loro rapporto. Dopo la fine della storia con Belen, Antonino ha avuto alcuni flirt ma nulla di importante: “Sono molto ambizioso, sono un pazzo, sognatore, anima libera. Mi piace sedurre e sono attratto dal mondo femminile”. A unirli rimane Luna Marì: “Abbiamo cercato di pensare solo e esclusivamente a nostra figlia”.











