Belen Rodriguez cambia idea sull’ex Antonino Spinalbese al GF Vip 7/ “Non è preoccupata affatto ma…”

Belen Rodriguez preoccupata per Antonino Spinalbese al GF Vip 7?

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e le voci su chi popolerà la Casa di Cinecittà sono già tante. Ad essere quasi certezza è quella che vedrà concorrente Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì. Una notizia che, secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, avrebbe amareggiato non poco la showgirl argentina, preoccupata dal trapelare di notizie personali e, soprattutto, dalla possibilità che sua figlia possa finire al centro del caos-reality, come sottolineato da Pipol TV.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più/ Baci appassionati e...

È passata ormai qualche settimana dalle indiscrezioni sulla partecipazione di Spinalbese al Grande Fratello Vip 7, e di queste prime voci su Belen che, oggi, vengono smentite dal settimanale CHI.

Antonino Spinalbese al GF Vip 7: Belen “non è affatto preoccupata”

“A Belen non preoccupa il fatto che Spinalbese partecipi al Gf Vip: – scrive infatti il settimanale diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola da oggi 3 agosto, lo stesso che mostra la Rodriguez e Stefano De Martino innamoratissimi – sa che il motivo per cui il pubblico sarà curioso di vederlo è capire cosa dirà di lei e del loro legame, ma sa anche che il trattamento al Gf Vip parte dalla cronaca per arrivare al profondo di ogni concorrente”. Belen, dunque, avrebbe acquietato il suo animo in vista della partecipazione, ormai quasi certa, dell’ex al reality di Canale 5. Certo la sua presenza nella Casa accenderà subito la curiosità sulla sua ben nota ex ed è impossibile che non vengano a galla dettagli inediti della loro storia d’amore.

Belen Rodriguez preoccupata per colpa di Antonino Spinalbese/ L'ingresso al GF Vip...

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez commossa dalla dedica di Sangiovanni: "Sei una bella persona"/ "Grazie per…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA