Belen Rodriguez cambia il nome della figlia prima del parto/ Luna Mariè diventa…

Manca sempre meno alla nascita della figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è ormai agli sgoccioli e, tra pochi giorni, potrebbe arrivare l’annuncio tanto atteso dai fans. Belen Rodriguez si sta godendo gli ultimi giorni di gravidanza lontana dai social, circondata dall’amore del figlio Santiago, del compagno Antonino e della sua famiglia. Follemente innamorata della sua bambina, la showgirl argentina non vede l’ora di conoscerla e stringerla tra le sue braccia. Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, la Rodriguez ha immediatamente svelato il nome scelto per la sua secondogenita. Sin dalle prime interviste rilasciate, infatti, Belen ha sempre spiegato di aver scelto per la sua bambina il nome Luna Mariè accontentando anche un desiderio del figlio Santiago. A pochi giorni dalla nascita della piccola, però, spunta un dettaglio sul nome scelto.

BELEN RODRIGUEZ HA GIÀ PARTORITO?/ Lei rompe il silenzio: in piscina con Santiago...

Belen Rodriguez: un dettaglio della culla svela il nome della figlia

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno fatto partire il countdown per l’appuntamento al buio più importante della loro vita. Tra pochi giorni il frutto del loro amore verrà al mondo e un dettaglio della culla ha svelato il nome scelto per la piccola che non si chiamerà più Luna Mariè, ma Luna Marì. La showgirl argentina e il compagno hanno così deciso di rinunciare alla e finale optando per Marì. Una scelta non casuale, ma ponderata quella della coppia. Marì, infatti, richiama il nome di Belen che, all’anagrafe, si chiama Maria Belen. Per l’arrivo della piccola, dunque, è tutto pronto. La showgirl argentina, dopo aver desiderato tanto il secondo figlio, sta per mettere al mondo la sua bambina.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez vicina al parto "Manca poco"/ "Sono emozionatissima"Antonino Spinalbanese e papà Belen Rodriguez a Pechino Express?/ La bomba di Fredella

© RIPRODUZIONE RISERVATA