Belen Rodriguez ha già partorito?/ Il silenzio social e i movimenti della famiglia…

Belen Rodriguez ha già partorito? E’ questa la domanda che si stanno facendo i fans di fronte al silenzio social della showgirl argentina. Come aveva già preannunciato, la Rodriguez sta affrontando gli ultimi giorni della sua seconda gravidanza lontana dai social. Il suo silenzio ha così fatto pensare che avesse già partorito, ma secondo Fanpage che ha ricostruito tutti i movimenti dei parenti di Belen, la piccola Luna Mariè non sarebbe ancora venuta al mondo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, infatti, si trovano in Sicilia dove si stanno godendo un weekend di mare. Nelle scorse ore, proprio Cecilia, tra le storie di Instagram, ha pubblicato la foto della luna facendo taggando sia la sorella che il cognato Antonino Spinalbese e sottolineando l’impazienza di conoscere la sua nipotina. Con Cecilia e Ignazio ci sono anche Jeremias Rodriguez e la sua fidanzata. Nessun indizio su un parto imminente di Belen da parte di mamma Veronica. Per la nascita della piccola Luna Mariè, dunque, ci sarà ancora da aspettare.

Belen Rodriguez vicina al parto "Manca poco"/ "Sono emozionatissima"

Belen Rodriguez, Luna Mariè si fa aspettare

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno aspettando la nascita della piccola Luna Mariè, attesa da tutta la famiglia. I futuri genitori si stanno godendo gli ultimi giorni ed esattamente come la showgirl argentina, anche Antonino pubblica post sui social raramente. In realtà, il fidanzato di Belen ha ampiamente dimostrato di non amare la condivisione della propria vita privata sui social. Farà un’eccezione per la nascita della sua prima figlia? I fans, nel frattempo, continuano a monitorare la situazione aspettando la nascita di Luna Mariè, tanto desiderata da mamma Belen e papà Antonino.

