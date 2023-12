Belen Rodriguez, Capodanno in Argentina con Luna Marì/ Antonino Spinalbese è furioso, ecco cosa è successo

Antonino Spinalbese furioso con Belen Rodriguez: ecco cosa è successo

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrano avere instaurato una relazione piuttosto seria. Dopo la proposta di nozze, la coppia ha deciso di trascorrere il Capodanno in argentina, terra natìa della famiglia Rodriguez. La showgirl ha deciso di portare con sé anche la piccola Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese.

Quest’ultimo, però, secondo alcuni rumor, non sarebbe stato per nulla felice di non poter trascorrere il Natale con la sua bambina. D’altronde, l’hair stylist si sarebbe preso cura di sua figlia e anche di Santiago quando Belen è caduta in depressione. Secondo alcune fonti vicine, la showgirl avrebbe dato solo un’alternativa a Spinalbese: “Prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre“, qualcosa che non era fattibile per lui.

La querelle tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata al centro del gossip con le dichiarazioni che la showgirl ha rilasciato a Domenica In. La bella argentina ha ammesso che il suo ex marito l’ha tradita diverse volte, con ben 12 donne diverse. Dall’altra parte, però, il conduttore ha imboccato la via della pace insistendo sul bene che prova ancora per Belen.

In tutto questo, però, nelle scorse settimane, si è inserita una terza persona che nessuno si aspettava: si tratta dell’ex suocera della Rodriguez, la mamma di Marco Borriello. Proprio lei ha riempito Stefano di complimenti e lanciando una frecciata alla showgirl, sui social: “Non cambiare, non mollare mai e non cedere alle provocazioni… di carattere ne hai, di doti ne hai e di sopportazione ne hai tanta. In bocca al lupo per tutto” ha scritto la donna. Abbastanza chiara la stoccata alla conduttrice argentina, nonostante non abbia fatto il suo nome.

