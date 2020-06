Belen Rodriguez cerca casa/ Stefano De Martino fa vita da single e…

Belen Rodriguez cerca una nuova casa per andare a vivere con Santiago. La showgirl argentina sarebbe stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna insieme ad alcuni agenti immobiliari e all’amico Mattia Ferrari mentre girava per le strada di Milano. La showgirl ha, dunque, intenzione di chiudere definitivamente il capitolo della storia con Stefano De Martino ricominciando la propria vita in una nuova casa? In quella in cui vive attualmente con il figlio Santiago, ci sono tutti i ricordi della sua storia con Stefano De Martino e, probabilmente, la showgirl argentina avrebbe voglia di voltare pagina. In queste settimane, Belen sta trascorrendo tutto il suo tempo con la famiglia, ha tolto la fede e non ha più parlato del momento difficile che sta vivendo nella sua vita privata. Se Belen, dunque, cerca casa, Stefano De Martino si rifugia a casa dei genitori.

BELEN RODRIGUEZ CAMBIA CASA: STEFANO DE MARTINO DAI GENITORI

Se Belen Rodriguez è intenzionata a cambiare casa, Stefano De Martino continua a stare a Napoli per lavorare a Made in Sud e, nel frattempo, torna a Milano per vedere il figlio Santiago. Quando torna nel capoluogo lombarbo, il conduttore non si ferma a casa di Belen, ma trascorre il suo tempo a casa dei genitori. Tra i due, dunque, non c’è più modo di recuperare il rapporto? Lontani ormai da mesi, Belen e Stefano, ad un anno dal ritorno di fiamma che ha fatto sognare i fans, non sembrerebbero essere in grado di superare la nuova crisi che, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, sarebbe scoppiata da una diversa visione della vita. Con la nuova casa, dunque, Belen è pronta a ricominciare?



