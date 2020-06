Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez?/ Alessi: “C’è chi mi assicura che…”

La storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una storia infinita. Ogni giorno spuntano nuovi dettagli sulla crisi scoppiata alcuni mesi fa e che li avrebbe portati nuovamente ad allontanarsi. Secondo il settimanale Chi, la crisi tra i due si sarebbe trasformata in secondo addio. “Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”, si legge sull’ultimo numero di Chi. Tuttavia, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, parla di tradimenti. “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen. Ma ha mai iniziato? Possibile che non mi sia mai arrivata una foto?”, scrive Roberto Alessi.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ: UNA DONNA DELLO SPETTACOLO AVREBBE PERSO LA TESTA PER LUI

Nonostante sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino abbiano deciso di non parlare della propria vita privata per proteggere il figlio Santiago, continuano i rumors sulla crisi che è scoppiata un anno dopo il ritorno di fiamma. Ad aggiungere nuovi particolari sul rapporto tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud è Diva e Donna secondo cui una donna del mondo dello spettacolo avrebbe perso la testa per De Martino. “Questa donna avrebbe trascorso una sola serata perdendo poi la testa per lui”, fa sapere Diva e Donna. Ad oggi, il nome della donna in questione è top secret. Belen, nel frattempo, sta cercando di superare il momento difficile trascorrendo tutto il suo tempo con la famiglia che è sempre al suo fianco e dedicandosi totalmente al lavoro. Ad oggi, Belen e Stefano continuano ad essere lontani anche fisicamente. Lei, infatti, è sempre a Milano mentre lui è a Napoli dove resterà almeno fino al 20 luglio per Made in Sud.



