“Belen Rodriguez, vai a Napoli e fai la moglie”/ Hater scatenati: lei replica così

Haters scatenati contro Belen Rodriguez. La showgirl argentina si sta godendo dei giorni di relax al lago insieme alla famiglia e a qualche amico. Con lei, naturalmente, c’è anche il figlio Santiago che le sta donando tutto il suo amore. Belen sta documentando il suo soggiorno in un posto da sogno con foto e video ricevendo tantissimi messaggi d’affetto da parte dei fans. Tuttavia, sotto la foto in bikini della showgirl, sono apparse anche tantissime critiche. In particolare, un utente ha esortato la showgirl a raggiungere Stefano De Martino a Napoli e a ricongiungere la propria famiglia. “Ma vai a Napoli sulla barca è fai la moglie, invece di perdere il tempo, allora ha ragione lui, la famiglia è marito moglie è figli qui da noi, invece te devi mantenere a tutti, è tuo marito passa in secondo piano, dimenticando che c’è un figlio di mezzo“, ha scritto un hater.

BELEN RODRIGUEZ REPLICA AGLI HATERS

Di fronte alle parole dell’hater, Belen Rodriguez non è rimasta in silenzio, ma ha prontamente replicato. “Inizio ad avere paura”, ha risposto la showgirl argentina che ha ricevuto, tuttavia, il sostegno dei fans che la esortano a non dare ascolto ai soliti haters. “Ma cosa dici….cosa ne sai delle loro cose private…è allucinante quello che scrivi”, ha scritto un fan. Belen, tuttavia, continua a trascorrere le sue giornate con la famiglia con cui ha ritrovato il sorriso. Tuttavia, proprio le incomprensioni con la famiglia della Rodriguez, secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero e da Oggi, avrebbero allontanano Stefano De Martino che, nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Domenica In, ha preferito non parlare della sua vita privata. I rumors sui motivi della crisi tra Belen e Stefano continuano mentre i diretti interessati continuano a restare in silenzio e i fans più romantici sognano di rivederli nuovamente sereni e innamorati.





