Belen Rodriguez, clamorosa gaffe con Mediaset/ Le Iene vanno a picco, lei intanto guarda Sanremo 2023

Belen Rodriguez sconfitta con Le Iene dal Festival di Sanremo 2023

Contrariamente agli altri anni, durante la settimana dedicata dalla Ral al Festival di Sanremo 2023, Mediaset ha deciso di non interrompere la propria programmazione continuando a mandare in onda tutti i programmi previsti dal palinsesto. Questa sera andrà così in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip mentre martedì 7 febbraio, giorno della prima serata del Festival, Italia 1 ha trasmesso la nuova puntata de Le Iene Show con la conduzione di Belen Rodriguez. Una scelta che è costata una sconfitta clamorosa alle Iene che hanno perso la gara degli ascolti.

Se la prima serata di Sanremo 2023 ha incollato davanti ai teleschermi 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share, le Iene sono state seguite da 782.000 spettatori pari al 4.45%. Ascolti lontanissimi da quelli che normalmente porta a casa lo show di Italia 1, ma qual è stata la reazione di Belen di fronte a tale sconfitta?

La gaffe di Belen Rodriguez

Dopo la sconfitta delle Iene, Belen Rodriguez ha reagito con filosofia lasciandosi andare anche da una gaffe. La showgirl argentina, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un frame del Festival dimostrando di essere una fan di Sanremo e di seguirlo con attenzione. Anche la sorella Cecilia, tra le storie del proprio profilo Instagram ha condiviso diversi frammenti del Festival. La famiglia Rodriguez conferma così di essere fan di Sanremo di cui, anni fa, è stata protagonista la stessa Belen.

Il gesto social della Rodriguez non è passato inosservato ,a conferma anche la grande passione per la musica di Belen che ha particolarmente apprezzato il duetto tra Francesco Renga e Nek sul palco dell’Ariston.

