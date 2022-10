Belen Rodriguez come Meg Ryan: la scena del finto orgasm* a Tu sì que vales/ “Se dovessi fingere davvero…”

Belen Rodriguez piccante a Tu sì que vales 2022: la scena del finto orgasm* di ‘Harry, ti presento Sally…’

Una Belen Rodriguez piccante in questa nuova puntata di Tu sì que vales 2022. Il terzo appuntamento con lo show regala al pubblico di Canale 5 grandi emozioni ma anche momenti esilaranti, soprattutto quando arrivano nuovi concorrenti per la Scuderia Scotti. Non serve attendere molto in questa terza puntata per l’arrivo di un nuovo aspirante finalista della Scuderia: lui è Davide Sciacca, siciliano di 35 anni con la passione per il canto.

L’esibizione sulle note di ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti convince Gerry Scotti, che lo vuole a tutti i costi nella sua scuderia, ma non il pubblico in studio. La percentuale per accedere alla Scuderia non viene raggiunta ma è a questo punto che Belen ricorda che per il concorrente c’è una super prova da sostenere che può dargli l’accesso a cui ambisce.

Belen Rodriguez come Meg Ryan in Harry, ti presento Sally…

La prova da superare è quella di riproporre la celebre scena del finto orgasm* di Meg Ryan nel film ‘Harry, ti presento Sally…‘. Belen però annuncia che prima del concorrente sarà lei a mostrare la scena sul palco di Tu sì que vales. Così indossa la parrucca bionda e, non senza imbarazzo, veste i panni di Meg Ryan e inscena il finto orgasm*. “Ma cos’è un’ambulanza?” la stuzzica però Teo Mammucari, lei però chiude la scena con una stoccata “Guarda che se fingessi davvero non te ne accorgeresti neanche!”

