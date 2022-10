Tu sì que vales 2022, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: nuovi talenti per Gerry…

Tu sì que vales 2022, anticipazioni e diretta terza puntata

Dopo aver raccolto davanti ai teleschermi 4 080 000 con il 28,55 % di share migliorando gli ascolti della prima puntata, Tu sì que vales 2022 torna in onda oggi, sabato 1 ottobre, con la terza ed imperdibile puntata. A presentare tutti i talenti che, nel corso della serata, su esibiranno sul palco, ci sarà, come sempre, il trio composto da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Con loro, alla scrivania, anche la ballerina Giulia Stabile che, dopo la vittoria ad Amici, dalla scorsa edizione, fa parte anche del cast di Tu sì que vales.

Elemento fondamentale del talent show, poi, sono le giurie che, anche questa sera, regaleranno un sogno o spezzeranno per sempre i sogni dei talenti che non considereranno all’altezza del programma. La giuria popolare sarà così guidata da Sabrina Ferilli mentre la giuria tecnica sarà come sempre composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

I concorrenti di Tu sì que vales 2022

I veri protagonisti di Tu sì que vales 2022 restano i concorrenti. Sul palco, così, i telespettatori assisteranno ad esibizioni straordinarie, ma anche divertenti da parte di cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, prestigiatori, mentalisti, acrobati, sportivi, giocolieri, attori, comici e altri artisti. Chi riuscirà a conquistare direttamente la finale?

Nel corso della seconda puntata, sono passati direttamente alla finale il duo di acrobati padre e figlio Dima e Roman e gli artisti con le ombre Die Mobiles. Gli altri concorrenti ammessi durante la seconda puntata sono: il robot Titan the Robot, il ventriloquo Antonio Diana, il cantante lirico Gianpiero Tilotta, l’equilibrista comico Lucas Bergandi, i monociclisti Unicircle Flow, gli acrobati Balla Bros, il violinista Gepi Arrisicato, il mago comico Raymond Raymondson, gli Strongmen Michele Cappa e Christian Laccetta, il fachiro Wolf Fisher, le acrobate Sweet Darkness Duo, il sollevatore di pesi Massimiliano Pes e il mago Alain Simonov.

La scuderia Scotti

Anche durante la terza puntata di Tu sì que vales 2022 ci sarà tempo e spazio per la Scuderia Scotti che, nel corso della seconda puntata, ha accolto un altro concorrente. Si tratta del ballerino Mario Gregoli che è riuscito a superare la Super prova Gerry. Oltre a Mario Gregoli, nella Scuderia Scotti c’è anche il ballerino Nicola Riganti. Chi riuscirà, questa sera, a conquistare la fiducia di Gerry?

Come sempre, vi ricordiamo che Tu sì que vales 2022 può essere seguito in diretta televisivo a partire dalle 21.20 su canale 5 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione.

