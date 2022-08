Belen Rodriguez commossa dalla dedica di Sangiovanni: “Sei una bella persona”/ “Grazie per…”

Belen Rodriguez riceve una dedica di Sangiovanni: “Sei una bella persona”

È un’estate d’amore per Belen Rodriguez che ormai non nasconde più i momenti trascorsi al fianco del marito Stefano De Martino, con il quale è tornata insieme per la seconda volta. Spulciando sul suo profilo Instagram non mancano foto romantiche, video insieme e momenti poetici. La showgirl, d’altronde, ama condividere sul suo profilo Instagram pezzi della sua vita quotidiana, ed è proprio tra le stories postate oggi che spicca una dedica che la Rodriguez ha ricevuto da un ben noto cantante: Sangiovanni.

Belen ha postato la foto del disco di Sangiovanni con tanto di autografo dell’artista e una toccante dedica che recita: “A Belen, grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna“. Quali siano le parole che la conduttrice abbia detto all’artista non è dato saperlo, è certo però che i due abbiano avuto modo di vedersi e scambiare qualche chiacchiera.

Belen Rodriguez e Sangiovanni: incontro grazie a Giulia Stabile?

Ma qual è il collegamento tra Belen Rodriguez e Sangiovanni? Ovviamente lei: Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice di Amici 20, è tornata al fianco di Belen anche nella nuova edizione di Tu sì que vales, le cui registrazioni sono partite poche settimane fa. Giulia è la fidanzata di Sangiovanni ed è probabilmente stata lei a presentarlo alla showgirl.

D’altronde tra Belen e Giulia c’è un bellissimo rapporto, come la stessa ballerina ha sottolineato qualche tempo fa, dichiarando: “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria! A parte gli scherzi è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”.

