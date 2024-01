Belen Rodriguez conferma il tradimento di Stefano De Martino/ La menzione di Alessia Marcuzzi spiazza il web

Alessandro Rosica lancia il gossip bomba su Belen Rodriguez: il feedback che avvalora il tradimento

A grande sorpresa per il popolo nel web, riattivatasi via social, Belen Rodriguez conferma il gossip che vede Stefano De Martino reo di un tradimento infertole con Alessia Marcuzzi. É ormai risaputo che, dopo una serie di tira e molla, i coniugi storici Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano giunti ad una rottura definitiva di recente, dopo l’ennesimo ricongiungimento seguito alla nascita di Luna Marie. La bambina secondogenita che la showgirl argentina ha concepito con il fugace flirt Antonino Spinalbese nel periodo della crisi post matrimonio con Stefano De Martino, dal quale Belen Rodriguez ha avuto il figlio primogenito Santiago. E a motivare la rottura definitiva tra i coniugi, intanto, rimandando in voga il gossip datato 2020, é Belen Rodriguez che avvalora la chicca di pettegolezzo a prima firma di Alessandro Rosica, tra i blogger beninformati di cronaca rosa all’attivo su Instagram, con l’username di investigatore social.

Così come testimoniano le Instagram stories natalizie di Alessandro Rosica, Belen Rodriguez conferma il pettegolezzo al grido di “Confermo”, tra i commenti a margine di un messaggio social destinatele in rete da un utente: “Belen continua a dire la tua e zittire tutti…io adoro il gossip e i pettegolezzi quanto ci piaci cosi stron*etta… P.S. Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera…@belenrodriguezreal…buone vacanze ate”. E il feedback del blogger non può mancare, via Instagram: “Io che lo dico da anni… Ovviamente avevo le prove”.

S’infiamma il triangolo amoroso

Ma non é tutto. Perché, poi, sempre tra le storie rivelatrici il blogger condivide la conferma vera e propria del pettegolezzo che vede Stefano de Martino reo di aver tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi: “Odio ammetterlo perché tante volte non mi trovo d’accordo con te, ma cazzo le azzecchi tutte -attenziona la modella argentina nel repost, Belen Rodriguez, nella sua verità social che avvalora la resa testimonianza di Alessandro Rosica-. Da ora in poi giuro l’unico a cui darò credibilità sei tu. L’hai sempre detto e mai ritrattato. Grande Ale, ad oggi devo

ricredermi su di te e soprattutto capisco perché il mondo della tv ti tiene lontano. La gente come te è scomoda. Scusami se a volte ti sono andata “contro”.

Il blogger mostra gratitudine verso l’argentina, nelle ore social segnate dagli auguri di buon anno nuovo 2024, in un feedback particolarmente scoppiettante sulla liaison presunta degli amanti più chiacchierati del momento, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “Come sempre avevo prove concrete del tutto. Non avrebbero mai potuto smentire …Infatti sia Alessia che Stefano hanno provato a farmi stare zitto…Diciamo che per questo mio scoop Alessia si è lasciata per sempre con l’ex marito”. E, intanto, Stefano De Martino é anche al centro di un clamoroso retroscena svelato da Maria De Filippi…











