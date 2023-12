Maria De Filippi: “Non venne preso, fu…”/ Il retroscena della promozione di Stefano De Martino ad Amici 9

Amici 9: Stefano De Martino svela il retroscena del debutto TV al talent show di Maria De Filippi

Maria De Filippi si conferma indiscussa regina nella messa in onda TV e streaming , in occasione del format Da Natale A Santo Stefano del talento scoperto ad Amici 9, Stefano De Martino. Il format condotto sulle reti TV e streaming Rai, Da Natale a Santo Stefano 2023, si conquista il titolo di content rilevante nell’intrattenimento, tanto che l’ex ballerino concorrente al talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 9 é ora definito la grande promessa modern dello showbiz nel piccolo schermo.

All’edizione storica del talent show di Amici 9, Stefano De Martino si aggiudicava il ruolo di protagonista nel gossip made in Italy avviando una lovestory nella scuola più spiata d’Italia, con la compagna di studio cantante e ormai sua ex fidanzata, Emma Marrone.

La verità a Da Natale a Santo Stefano, con Maria De Filippi

In occasione della celebrazione della giornata festiva di Santo Stefano, in prima serata Rai è andato in onda il programma di Stefano De Martino in chiaro tv su Raidue e in streaming online su Raiplay e tra gli ospiti della trasmissione ha sorpreso l’occhio pubblico la talentscout sulle reti competitor Mediaset, Maria De Filippi. Ossia colei che, attraverso il talent show di Amici, all’edizione di Amici 9, ha scoperto tra gli altri talenti giovani, Stefano De Martino. Non a caso, il conduttore, per l’occasione, ha raccontato come sia riuscito a fare accesso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nonostante i risultati negativi e l’eliminazione ai provini sostenuti al talent show.

“Mia madre un giorno venne da me e mi disse che mi aveva iscritto a un casting per la televisione -fa sapere nel dettaglio Stefano De Martino al retroscena rivelato ad Amici 9-. Le risposi che la televisione non faceva per me, che ero timido e che probabilmente erano tutti raccomandati. Volevo fare il fisioterapista. Rispose che lo devo fare per lei e alla fine andai. Sulla strada che costeggiava Cinecittà c’erano 2500 ragazzi. Mi misi in fila con il mio borsone sotto al sole cocente per sei ore. Quando toccò a me salii sul palco e svenni”. Quindi, le dichiarazioni intimiste proseguono, nella rivelazione a Da Natale a Santo Stefano: “Una ragazza della produzione mi vide in difficoltà e mi mise a disposizione l’auto della produzione per tornare a Torre Annunziata. Quando papà mi vide arrivare pensò ad un successone”.

E ad un primo tentativo seguiva poi un secondo, di partecipazione ai casting per l’accesso alla scuola di Amici: “Facevano il provino quattro per volta e davanti a noi c’era tutta la giuria di Amici e nell’angolo Maria De Filippi che ci guardava. Non fui ammesso. Ringraziai e mi avviai verso la mia carriera di fisioterapista“

E a questo punto, la conduttrice ospite a Da Natale a Santo Stefano prosegue con la verità nel retroscena: “Devo dire che Stefano ha raccontato la verità. Lui non venne preso, fu ripescato”. Nel frattempo, intanto, tra i talenti competitor ad Amici 23, Mida consegue la certificazione di disco d’oro…

