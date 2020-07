Belen Rodriguez contro Stefano De Martino?/ “Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito”

Belen Rodriguez torna a colpire. La showgirl è tornata all’attacco sui social con una frase che pare una chiara dichiarazione di guerra. Si, ma a chi? L’ipotesi più probabile è che sia il suo ex marito Stefano De Martino il destinatario del post in cui, peraltro, si parla di tradimento. “Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito.– si legge nel messaggio condiviso nelle sue storie su Instagram – A chi ti ha mentito mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”. Parole forti, che arrivano come macigni e in cui si torna a parlare di tradimento, parole che nelle ultime settimane gira vorticosamente intorno all’ex coppia.

Belen Rodriguez, frecciatine a De Martino? Intanto a Ibiza…

Ciò che è certo è che Belen Rodriguez, anche a fronte del nuovo flirt con Gianmaria Antinolfi, continui ad avere qualcosa di irrisolto, di non detto. Le parole sibilline del suo ultimo post, d’altronde, sembrano confermarlo. Eppure un punto interrogativo rimane d’obbligo: le accuse sono davvero rivolte all’ex marito? O è coinvolto anche qualcun altro? Difficile dirlo con certezza. Ciò che è chiaro è che la Rodriguez ora è a Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze con amici e col nuovo flirt, Gianmaria, che l’ha raggiunta proprio di recente. La frequentazione, insomma, va avanti ma è presto parlare di amore. D’altro canto, nonostante tradimenti e flirt attribuiti al ballerino in queste settimane, ufficialmente Stefano è ancora single. Bisognerà vedere l’evolversi dell’intricata vicenda.





