Belen Rodriguez, Dagospia:”Scoperto con iPad il flirt con la Marcuzzi”/ Nuovo attacco nonostante le smentite

La storia d’amore finita fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è senza dubbio la notizia di gossip di questa estate 2020. Numerosi gli addetti ai lavori che stanno cercando di scoprire cosa vi sia alla base di questa clamorosa rottura, e fra coloro che hanno dedicato maggiore attenzione alla coppia scoppiata vi è senza dubbio Dagospia. Pochi giorni fa il portale web diretto dal giornalista Roberto D’Agostino, aveva sganciato la bomba spiegando come De Martino avesse tradito la showgirl argentina con Alessia Marcuzzi, o meglio, che i due avessero una relazione. Indiscrezione prontamente smentita dallo stesso ballerino e conduttore, ma i rumors non si sono placati. Dagospia, nonostante smentite, racconta infatti che la Rodriguez ha scoperto il tradimento del suo ex tramite l’iPad di lui, che tra l’altro la showgirl aveva collegato al proprio iPhone. Possibile che il buon Stefano sia incappato in un errore così clamoroso come quello di dimenticarsi dell’accesso al suo tablet della fidanzata? Spesso e volentieri i tradimenti vengono scoperti proprio a causa di passi falsi, ma fino ad ora dobbiamo attenerci alle versioni ufficiali, con le smentite di De Martino. Tutto tace invece da casa Marcuzzi che con grande probabilità non ha intenzione di rispondere, ritenendo lo scoop una fake news.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: “LUI FRIGNA MA L’IPAD COLLEGATO ALL’IPHONE…”

Resta comunque il fatto che Dagospia continua imperterrito sulla propria linea, scrivendo nelle ultime ore: «A Stefano De Martino che frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone». Cosa ci sarà di vero? L’unica certezza è che i due sono al momento separati, hanno preso strade differenti dopo quello che sembrava essere un amore riesploso alla grande, fra scatti romantici, dediche e vacanze varie. Tutto si è bloccato forse sul più bello e il motivo al momento è oscuro ma sono in molti a credere nella versione del tradimento. Del resto un amore splendido non può interrompersi da un giorno all’altro senza un grave motivo. In attesa di novità, la Belen sembra essersi avvicinata all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con la stessa showgirl che ha presenziato al compleanno di lui assieme al fratello Jeremias, con tanto di scatti sui vari social. E’ comunque presto per tirare conclusioni che potrebbero rivelarsi affrettate, anche perchè nel mondo del gossip è fin troppo facile costruire relazioni da pochi scatti, ma è anche vero che la Rodriguez pare abbia già dimenticato il suo Stefano, divertendosi con parenti e amici, o magari, qualcosa di più…



© RIPRODUZIONE RISERVATA