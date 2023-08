Belen Rodriguez: “Delusa da mezzi uomini…”/ Esplode la polemica, c’entra Stefano De Martino: fan furibondi

Belen Rodriguez lontana da Stefano De Martino: il ritorno social é sibillino

Belen Rodriguez trascorre un Ferragosto da mamma single e, sulla scia del gossip che la vede prossima al divorzio con Stefano De Martino, diventa un thread di gossip acceso e tra le reaction registra anche la preoccupazione dei fan.

Riattivatasi via social, tra le storie su Instagram Belen Rodriguez si lascia ritrarre in foto e video mentre sembra concedersi dei momenti di vacanza estiva, in dolce compagnia con i figli, il primogenito avuto dal marito storico Stefano De Martino, Santiago, e la secondogenita concepita con Antonino Spinalbese, che é l’amore fugace subentrato nel cuore dell’argentina nella più recente delle crisi d’amore tra i due consorti storici. Ma non é tutto. Perché, tra i post condivisi pubblicamente via Instagram, nei giorni della calda stagione Belen Rodriguez condivide una carrellata di immagini che la ritraggono senza Stefano De Martino, con cui lei era recentemente tornata a fare coppia fissa. Immagini che per una larga manica del web sarebbero la testimonianza social della tristezza che vivrebbe la modella argentina nel periodo estivo in corso, mentre i media la rendono protagonista del gossip sulla sospetta ennesima crisi d’amour con il coniuge.

E, tra i sospetti possibili motivi legati alla crisi, nel sentiment social generale si fa strada dominante la pista di un tradimento che Stefano avrebbe inferto a Belen, provocando il nuovo distacco della modella da lui. Tra le più disparate reaction degli internauti a margine degli ultimi post estivi dell’argentina, sul re dei social si registra non a caso una polemica dove il web si divide in diverse opinioni, che in prevalenza vedono De Martino tacciato di essere l’artefice della preannunciata fine del matrimonio con Belen Rodriguez.

Web diviso, nel mezzo del gossip dell’estate

“Per me Belen Rodriguez ha un concetto di amore tutto suo , dovrebbe fermarsi un po’ a riflettere su chi e cosa vuole diventare da grande. Per adesso è troppo infantile, gli uomini per un motivo o l’altro li fa scappare”, scrive qualche utente. “Dite quello che volete ma ora ha gli occhi tristi spenti, non è felice e mi dispiace tanto”, si legge tra i commenti social più aggreganti, poi, e ancora tra i molteplici non troppo velatamente critici su Stefano De Martino: «Una donna bellissima e spenta, crede troppo nella famiglia ma resta sempre delusa da questi mezzi uomini».

