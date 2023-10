Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si sposano?/ La showgirl mostra un anello sui social, web in tilt

Belen Rodriguez, nozze in vista con Elio? Lei mostra la fede al dito e…

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni hanno iniziato la loro storia d’amore da circa due mesi, e dopo diverse paparazzate sono usciti allo scoperto. Sembra, però, che nelle ultime ore impazzi sui social l’ipotesi di nozze imminenti per la coppia. Per quale motivo? Il gesto social della showgirl ha creato diversi dubbi in merito.

Belen ha, infatti, mostrato un anello che gli ha donato la sua dolce metà e ha scritto: “Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine. Sempre con coraggio e amore!” Ovviamente, questo ha fatto scattare il chiacchiericcio sul web. In molti, però, hanno criticato l’ex conduttrice de Le Iene per essere andata troppo veloce con Elio e di non essersi presa il tempo necessario per riflettere. Ci saranno davvero delle nozze?

Belen Rodriguez, dopo settimane di silenzio, torna sui social con un duro sfogo verso chi racconta la sua vita nel modo sbagliato. Le parole della showgirl, sebbene criptiche, sembrano riferirsi al gossip sempre troppo presente nelle sue giornate da cui ha deciso di distaccarsi.

“Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza, rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi” scrive Belen in tono polemico.

