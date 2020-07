Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi stanno insieme/ Foto, bacio appassionato e…

Continuano i colpi di scena dopo la notizia della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto nuovo amore per la showgirl argentina che avrebbe il nome di Gianmaria Antinolfi. Da oggi il condizionale pare non essere più d’obbligo, visto che il settimanale Chi, nel numero in uscita domani 8 luglio, ha pubblicato in prima pagina la foto di un loro appassionato bacio. È proprio il noto magazine a svelare i primi dettagli di questa frequentazione: “La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all’“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l’inizio della loro storia.”, si legge.

Belen e Gianmaria Antinolfi: ecco come è cominciato tutto

La storia tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi avrebbe avuto inizio poche settimane fa, quando i due sono stati visti a cena a Milano assieme all’inseparabile amico della showgirl, Mattia Ferrari, art director e nome emergente della moda. Proprio lui avrebbe fatto da ‘Cupido’, tra i due. Dopo un’iniziale conoscenza amichevole, i due hanno cominciato a sentirsi, e Belen si è poi concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago. Proprio qui pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto. Così è arrivato l’invito alla sua festa di compleanno a Capri, dove “Ad un certo punto la showgirl e Antinolfi, accaldati, si sono appartati nel privè del locale, per rilassarsi un po’ prima del taglio della torta.” fa sapere Chi. È amore tra i due? Presto per dirlo. “So di essere ingombrante, non sono la ragazza che ti dice sempre di sì, ma mi piace fare un passo indietro, lo faccio per amore”, ha dichiarato a Chi Belen.



