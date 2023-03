Belen Rodriguez è incinta?/ Un movimento social scatena il gossip, ma…

Belen Rodriguez è incinta?

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? La showgirl argentina torna al centro del gossip per un movimento social che ha scatenato i rumors su una presunta, terza gravidanza di Belen. Dopo il gossip su una presunta crisi di coppia con Stefano De Martino, puntualmente smentito, è diventato immediatamente virale il gossip su una presunta dolce attesa della showgirl. Belen, da tempo, è tornata tra le braccia di Stefano De Martino con cui potrebbe presto allargare nuovamente la famiglia regalando un fratellino o una sorellina a Luna Marì.

A scatenare il nuovo gossip è stata la stessa Belen con un semplice like lasciato alla domanda di una fan che le ha posto una domanda diretta che ha attirato l’attenzione di tutti. Belen, dunque, aspetta davvero il terzo figlio?

Belen Rodriguez e il like che scatena il gossip sulla terza gravidanza

Belen Rodriguez è davvero incinta del terzo figlio? Questa domanda è stata posa alla showgirl argentina da fan che è stata postata, poi, sui social, da Deianira Marzano svelando anche il like di Belen. «Belen aspetti il 3 bimbo???» le ha chiesto una fan a cui la Rodriguez ha risposto semplicemente con un like.

Tanto, però, è bastato per scatenare i rumors su una dolce attesa di Belen. Innamorata di Santiago e Luna Marì con cui si mostra spesso sui social, la Rodriguez è pronta ad allargare nuovamente la famiglia rendendo Stefano De Martino padre per la seconda volta? Per ora si tratta di semplici indiscrezioni.

