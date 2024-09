Belen Rodriguez punge Elodie

Belen Rodriguez, il prossimo 20 settembre, spegnerà 40 candeline e, alla vigilia dell’importante compleanno, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera in cui, oltre a svelare la natura del suo attuale rapporto con Stefano De Martino, ha parlato dell’imminente ritorno in tv, ma anche della bellezza fisica. Pare, inoltre, che Belen abbia lanciato anche una frecciatina a Elodie parlando della lotta al patriarcato: “Mostrare il proprio corpo come forma di lotta al patriarcato? Sono discorsi che non capisco tanto. A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Sono Belén”.

Tornando indietro nel tempo, inoltre, la Rodriguez ha descritto anche la Belen da bambina svelando che era “Ribelle, protestavo se vedevo che c’era qualcosa che mi sembrava ingiusto. Non sopporto chi lancia il sasso e nasconde la mano”.

Belen Rodriguez e il ritorno in tv

Belen Rdoriguez, inoltre, è pronta per tornare in tv dopo aver trascorso l’ultimo anno lontano dai riflettori. La showgirl argentina, inoltre, al Corriere della Sera, ha spiegato anche la scelta di non postare quasi nulla della propria vita sui social.

“Non sono una fanatica, se non sto bene spengo la luce. In tutta l’estate non ho postato foto delle mie vacanze. Gli hater? Li capisco, ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono anche intelligente. Li capisco se gli girano”.