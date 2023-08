Belen Rodriguez e Stefano De Marino, vacanze separate/ Lei in piscina con Elio, lui in barca con una donna…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, gelo in vacanza: i due lontani e con due nuovi compagni?

Sembra essere sceso un vero e proprio gelo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Quelle che all’inizio erano solo voci di crisi ora sembrano essere un distacco certo. D’altronde non lasciano dubbi le immagini che entrambi stanno postando in questi giorni di vacanza sui social, in cui mai sono apparsi insieme o nello stesso posto. Anzi, foto e video condivise su Instagram alimentano il gossip secondo cui al fianco di entrambi ci sarebbe un’altra persona.

È stata Veronica Cozzani, mamma di Belen, a svelare che in questi giorni al fianco della showgirl c’è proprio Elio Lorenzoni. L’imprenditore è stato immortalato mentre si diverte in piscina con l’ex conduttrice di Tu sì que vales. La foto, pubblicata in una story su Instagram, non lascerebbe alcun dubbio sul fatto che Belen ed Elio si stiano frequentando.

E Stefano De Martino? Il conduttore in questi giorni è in barca insieme ad alcuni amici. A testimoniarlo alcune immagini e una story di un amico da lui poi ricondivisa su Instagram. È proprio questo breve video a mostrare al fianco di Stefano, insieme ad altri amici, la presenza di una ragazza misteriosa. Che sia la sua nuova fiamma?

Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova fiamma di Stefano si chiamerebbe Beatrice Vendramin, “attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi, non che è la migliore amici di Lazza ed ex fidanzata di personaggi famosi.” De Martino, ad oggi, non ha né smentito né confermato il gossip.

