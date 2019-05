BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO/ Baci ed effusioni durante shooting di coppia

Impossibile nascondere il ritrovato amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come nella più bella delle favole la coppia sembra aver ritrovato quell’intesa e quella spontaneità che a lungo aveva fatto sognare milioni di italiani e che per troppo tempo sembrava essere smarrita, quasi evaporata. Ora per sapere come vanno veramente le cose tra i due non c’è bisogno di essere dei fidati confidenti dell’una o dell’altro, basta guardare le Instagram Stories che i due pubblicano sui social per vedere che il feeling e la passione la fanno da padroni. Gli ingredienti che sono soliti caratterizzare solitamente le prime fasi di una storia d’amore sono tornati d’attualità anche per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sembrano vivere questo loro rapporto non come un ritorno insieme, bensì come un nuovo inizio.

BELEN E STEFANO, PASSIONE IRREFRENABILE

Dicevamo che basta spulciare i social di Belen e Stefano per rendersi conto di quanta intesa e voglia d’amarsi vi sia tra i due. La bella sudamericana e il ballerino si sono resi infatti protagonisti di una serie di shooting di coppia ma nel backstage, tra uno scatto fotografico e l’altro, i due hanno deliziato i loro milioni di fan pubblicando alcuni brevi filmati che hanno fatto emergere tutta la passione. In uno di questi video si vede Belen nell’atto di riprendere prima se stessa e poi Stefano, seduto poco più lontano. Il napoletano, accortosi delle attenzioni della Rodriguez si alza e si incammina verso la sua amata mettendo in mostra tutta la sua stazza. Poi una linguaccia verso il telefonino e di seguito un caldo abbraccio che fa preludio ad un bacio appassionato. Insomma: quei due non riescono proprio a stare lontani e c’è chi dice che Belen sia incinta. Se non è vero, visto l’andazzo, lo sarà presto.

Visualizza questo post su Instagram 𝚂𝙱 𝙼𝚒𝚕á𝚗 𝙼𝚊𝚢’𝟷𝟿 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Mag 2019 alle ore 1:09 PDT





